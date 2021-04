Donará el "Canelo" 500 mil pesos para operación de potosina Sahiye

Sahiye Cruz Villegas, originaria de San Luis Potosí, será apoyada por Saúl “Canelo” Álvarez con 500 mil pesos, a través de su fundación Canelo Foundation, por medio de una asociación de Tijuana, que estará a cargo de la distribución de la donación para que la potosina pueda ser sometida a su trasplante de riñón.

Fue el pasado 25 de marzo cuando Sahiye publicó en su cuenta de twitter un video caracterizada como Saúl “Canelo” Álvarez, pidiendo un apoyo para poder realizarse un trasplante de riño; la respuesta por parte del tapatío no se hizo esperar y, tras una semana de espera, el equipo de trabajo del púgil mexicano se puso en contacto con la solicitante.

Es el equipo de trabajo de “Canelo” quien está al pendiente de la situación de la potosina quien espera conocer pronto al tapatío “Por los compromisos de él y mi situación, no tenemos contemplada alguna reunión, pero le estoy escribiendo una carta que se la voy hacer llegar por medio de su representante para que él la pueda recibir donde le digo: Gracias por hacerme creer de nuevo, es un apoyo inimaginable, algo que creía imposible.”

Será en los próximos días cuando Sahiye vea la tan esperada luz verde para entrar a quirófano en un hospital privado de la capital potosina y poder realizar el trasplante de riñón que requiere, para así poder ser dada de alta y continuar apoyando al “Canelo” Álvarez en cada una de sus peleas.

Artista visual de profesión, Sahiye es amante de la caracterización, de ser otra persona a través de la fotografía ya sea de personajes o personas famosas de la vida real, al punto que la llevó a recibir apoyo del director de cine y ganador del Oscar, Guillermo del Toro.

“Comencé a disfrazarme de Divien, personaje de John Waters, pasando por muchos disfraces, hasta llegar a Guillermo del Toro, que es uno de mis directores favoritos y que el año pasado me donó un mes del tratamiento de hemodiálisis.”

La idea de caracterizarse como el campeón mundial de boxeo surgió gracias a su abuela, quien ha apoyado al Saúl Álvarez a lo largo de su carrera de los puños “a mi abuelita le gustaba mucho “Canelo”, nos inculcó ese gusto por él, y decidí caracterizarme como Saúl.”

¡Bendiciones para ti, mi @Canelo! Que todos sepamos siempre la gran persona que eres, pues quien salva a una vida está salvando al mundo entero (frase del Mishná que me llega al corazón) 🥰 https://t.co/NiBAt4g2QM — Sahiye Cruz Villegas (@sah_ye) April 10, 2021

Pero el llegar a caracterizase de estos personajes no fue casualidad y todo tiene un motivo “cuando me vestía de Divien, vivía esa etapa rebelde, esa parte violeta e irreverente hacia la sociedad, y con “Canelo” fue el personaje de lucha, que me dejó en claro que soy una campeona que lo era, porque tengo el cinturón que lo avalaba, porque cada día es una lucha constante.”

Para Sahiye no fue sencillo el animarse a hacer pública su petición en redes sociales “Todo tenemos valentía, hay que animarse, fue una cosa muy consiente, sabia a lo que me estaba exponiendo, sabía que la gente que podía decir mil cosas, pero hay un punto en la vida en que te das cuenta en que si no lo intento te quedas en eso, el no ya lo tenía, y mira recibí el: Sí.”

