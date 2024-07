Doménec Torrent toma con mesura la victoria ante América

Para el español Doménec Torrent, director técnico del Atlético de San Luis, la victoria ante América tiene su ingrediente de importancia porque fue ante el bicampeón, pero el equipo no debe desubicarse ni pensar que así será todo el torneo.

“Espero que no nos equivoquemos y que el próximo partido los jugadores no salgan relajados al saber que le ganaron al campeón en la primera fecha. Me pasó como jugador y entrenador, que le ganabas al monarca y luego jugabas con el último lugar en la siguiente fecha y perdías. De inmediato en el vestidor al final del partido hablé con los muchachos para que pongan los pies en la tierra, que no los desubique esto, estamos felices por los tres puntos.

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

Será importante ante Mazatlán el próximo viernes en la fecha dos, con humildad y ha buscar hacer las cosas igual o mejor, con orden arriba y abajo, como me gustan los equipos que dirijo, que sepan que hacer con el balón cuando lo tienen y también cuando no, quizás eso no lleve a perder partidos, pero también estaremos más cerca de ganarlos si no perdemos el orden y jugamos como lo hicimos contra América”, agregó.

De cómo se sintió en su primer partido que dirige en México, Torrent Fonts señaló, “puedo decir que estoy contento porque es de los últimos dos proyectos no hice pretemporada con Flamengo y Galatasaray, ahora sí y se notó ese trabajo con los jugadores. Soy un entrenador que los me fijo más en cómo lo hacemos, y cómo debemos hacerlo. Me interesan los puntos claro, y si desempeñas bien tu trabajo tendrás más probabilidades de ganar, como fue esta vez. Entre las claves de esta victoria, creo que pasó mucho en el orden defensivo que tuvimos, aprovechamos bien la posesión de balón, cierto hubo pocas opciones de gol, pero se aprovecharon dos, con un golazo de Mateo (Klimowicz) y eso fue suficiente”, acotó.

Con relación al apoyo de la afición, que él mismo solicitó en los minutos finales del partido, alentándolos con los brazos, el estratega ibérico dijo, “era importante que nos apoyaran todo, principalmente porque a pesar de estar en casa había muchas playeras visitantes. Al final era importante sacar esta victoria, para el proyecto, para el club, la confianza de los jugadores y sobre todo por la afición que se lo merecía. Tomemos esto con calma porque habrá momentos buenos y malos, pero nosotros siempre lucharemos porque sean más positivos que negativos”, apuntó.