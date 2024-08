Doménec Torrent quedó molesto tras derrota del Atlético de San Luis vs Toluca

Nada contento estaba Doménec Torrent, director técnico del Atlético de San Luis, luego de perder 2-1 ante Toluca en el estadio Nemesio Diez, pues consideró que fueron mejores a su rival, pero les faltó contundencia para aprovechar las opciones de gol que crearon.

“Me deja frustrado y molesto el resultado porque se hizo en general un buen partido. Cuando jugamos 11 vs 11 fuimos superiores, Volpi fue la figura de ellos y eso dice mucho. Estoy contento con lo que mostró mi equipo, pero enojado por el resultado. Y si el portero de ellos es la figura quiere decir que creamos opciones claras.

La contundencia es la palabra que nos ha faltado en este partido, Vitinho estuvo haciendo muy bien las cosas por derecha, pero en izquierda nos falta mucho. Al igual que en la parte de los centros delanteros que no la metieron, y más si regalamos un gol a la defensa, el resultado fue pobre para nosotros”, agregó.

A pesar del sabor agridulce, el español reconoció el desempeño de su equipo, “los primeros 30 minutos el equipo no jugó bien, lo que habíamos practicado en la semana no se estuvo aplicando. Sin embargo los siguientes treinta fuimos superiores a Toluca. No tengo ningún reproche hacía mis jugadores, orgulloso por el esfuerzo que hicieron a lo largo del partido, creo que merecíamos el empate porque creamos opciones de gol claras, pero no las metimos, esto es futbol y a veces así sucede, das un buen partido pero al final no defines para obtener el empate o victoria. Lo mejor es que competimos, tal cual es nuestro objetivo sea quien sea el rival y donde sea”, apuntó.

Del hecho de prescindir de jugadores experimentados en el once iniclal, Torrent Font dejó claro el por qué de esa decisión. “Todos tienen que demostrar en la semana para poder ser titulares, si Ronaldo Nájera está mejor que Klimowicz, pues jugará él, y Mateo lo hará de inicio cuando demuestre que está mejor. La verdad es que somo un club que tiene buenos jugadores y hay una idea clara de lo que quiere la institución. Te dan confianza, estabilidad, y puedes platicar con la directiva a cualquier hora, somos un equipo humilde pero con objetivos altos y definidos”, acotó.