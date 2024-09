Doménec Torrent pide al Atlético de San Luis también ganar fuera de casa

Doménec Torrent, director técnico del Atlético de San Luis, destacó que el equipo se ha hecho fuerte en casa porque los jugadores han sabido resolver las adversidades y se crecen con el apoyo del público, aunque espera que esto pronto se repita de visitante, donde no han podido ganar.

“Yo no me cuelgo triunfos ajenos, el mérito de lo que han hecho los chavales es de la gente que los fichó, yo no me fijo si son novatos, juveniles o experimentados, aquí juega el que se lo merece, y si ellos (juveniles) aportan, demuestran y todavía resuelven los partidos cuando se deben, no queda más que felicitarlos y seguirán jugando porque se lo han ganado”.

Y les dio todo el crédito de la buena racha en casa a sus futbolistas. “El triunfo es totalmente de los jugadores, ellos han sido quienes han ejecutado bien todo lo que planeamos en la semana, lo aplicaron, aunque estuvimos abajo en el marcador, como ha sucedido en otros partidos, logramos remontar y apretar en los momentos importantes con la gente que entró de cambio.

Además destaco que hemos hecho dos goles preparados y eso no dice que el trabajo semanal está rindiendo frutos. También cuenta el apoyo de la gente, que nos ha alentado mucho y es importante. Nos hemos hecho fuertes por nosotros mismos, pero con ayuda en mucho del aliento de la afición”, agregó.

De lo que viene a futuro en el torneo, el ibérico enfatizó en que deben seguir aprovechando la localía, pero también ya ganar fuera de casa. “Fue importante ganar este partido porque era un rival que es más o menos de nuestra jerarquía, que si bien no les ha ido bien son peligrosos, además de que esos equipos que tenemos pegados en la tabla empiezan a sumar y nosotros debíamos hacerlo también, si no queremos rezagarnos.

Nos quedan dos partidos en casa y los mismos en donde debemos ganar, pero también hay que buscar el triunfo fuera de casa, que si bien no hemos ganado, hemos jugado bien pero la definición no la traemos fina y ahí hemos dejado escapar puntos”.

EL DATO

Monterrey es el próximo rival del Atlético de San Luis, también en casa, el sábado 5 de octubre.