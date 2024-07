Domènec Torrent, director técnico del ADSL arremetió contra el VAR

El empate a dos goles entre el Atlético de San Luis ante Mazatlán no dejó contento al técnico español Domènec Torrent pues desperdiciaron una buena ventaja en los minutos finales, además fue tajante con las decisiones arbitrales que se tomaron desde el VAR.

Precisamente sobre el tema del VAR, el entrenador mostró su inconformidad con esta herramienta de los árbitros para definir si existen o no sanciones y que se haga un futbol más justo.

“El VAR para mí es un desastre en todo el mundo, yo pensaba que el VAR como muchos entrenadores somos de la opinión que pensamos que el VAR no nos ayudaría. El VAR a mí me gusta para los fuera de juego que, si es claro, pero estas faltas que ellos interpretan o no, tú ya sabes que cuando llaman al árbitro pocas veces va a tener la personalidad de decir no para mí esto han saltado juntos o le he dado a la meno sin intención. Normalmente sabes que cuando te llama el VAR sabes lo qué pasa”, comentó.

Aclaró que de los árbitros no hablará nunca, pero insistió que el VAR en ocasiones va bien, sobre todo en los fueras de juego, pero “esto de que desde arriba que interpreten una repetición, la otra, la otra y se tarda tanto en decidir”.

En otro tema habló del calendario que viene para los potosinos y el poco tiempo que tienen pues deberán parar el torneo y dar paso a la Leagues Cup en los Estados Unidos.

“Es lo que hay, no me voy a quejar, ya sabíamos que era así, así que es un poco raro todo esto que, si paras la competición, te vas a los Estados Unidos a jugar todos los partidos, vuelves lo tenemos que manejar de la mejor manera posible”.

El entrenador español dijo que tienen que “buscar frescura, rotaciones en algunos jugadores”, porque tienen una plantilla bastante equilibrada y por eso es importante en estos partidos que vienen sumar máximo de puntos posibles.

Reconoció que su equipo todavía no está a su máximo nivel y en el juego ante Mazatlán se notó, pues en su opinión el equipo cañonero merecía un más que su propio equipo a pesar de ir ganando por dos goles.

El próximo partido del Atlético de San Luis será en el estadio Hidalgo ante Tuzos del Pachuca el próximo 16 de julio a las 19:00 horas en lo que será la jornada 3 de la Liga MX.