Doménec Torrent aceptó que ADSL tuvo un mal partido

A pesar de que señaló Doménec Torrent que analizaron bien al Pachuca, no pudieron evitar la derrota ya que les faltó contundencia, y aunque no culpó al arbitraje de la derrota de su equipo, si mencionó que dejan mucho que desear en su actuar.

“Estudiamos muy bien como jugaba Pachuca, que es uno de los equipos más intensos de la liga. Trabajamos mucho en el hecho de cómo nos podían hacer daño, para entonces saber defendernos ante ello y contrarrestar sus virtudes, y poderles hacerles daño.

Cortesía / Atlético de San Luis

Pero en esta Liga MX haces 50 faltas y te quitan 10, y tengo que aprender aquí en México que no todas se marcan. Entonces con un rival tan intenso, llegaban y te quitaban el balón con muchas faltas, pero no se les marcaban a ellos y armaban la contra.

Nos ha faltado tener paciencia, y de controlar el partido. Yo creo que después de recibir el gol, el equipo empezó a asentarse y tener el balón. Fuimos atrevidos saliendo con el balón controlado desde atrás, pero nos faltó hacer más daño ofensivo, y más que ellos nos quitaban el balón con falta y no se marcaba, creo que no supimos darle lectura al partido”, agregó.

Afirmó que a sus jugadores no les reprocha nada, ellos dieron todo, pero no les salieron las cosas planeadas. “Nos viene un tercer partido en menos de 15 días ante Tijuana en casa, y pues a prepararnos en este corto tiempo para buscar la victoria y dejar ya lo que pasó ante Mazatlán y luego Pachuca”.

Cortesía / Atlético de San Luis

Se le cuestionó de cómo ve el futbol mexicano luego de tres jornadas que ha dirigido. “Reitero que de los árbitros no hablo, pero si me ha sorprendido el arbitraje en general en esta liga, porque se cometen muchas faltas y muchas son claras, pero no se marcan. Entonces yo que voy llegando acá, debo aprender de ello, necesito acostumbrarme, pero en genera me parece una liga bien organizada, me gusta la intensidad, los estadios donde juegas, seguía mucho el fútbol mexicano y me parece muy competitivo y organizado, aunque no entendí el hecho de que aceptaran que jugáramos ambos equipos con dos playeras muy parecidas, algo que queda de anécdota”, puntualizó.