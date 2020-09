Doctora Beatriz Robles Valle, una campeona internacional

¡Doctora de profesión!, Desde luego que hablar de la Dr. Beatriz Robles Valle en este año en el cual conmemoramos el 40 aniversario del CAFA, no podría dejar de hacerlo, sería como restarle los grandes méritos que en el transcurso de 20 años de haberle estado entrenando me valieran “Wilson”, es por ello que me daré gusto de comentarles una bonita parte de la vida deportiva de una mujer que no obstante haber culminado una licenciatura el área médica, siempre dedicó un espacio para la práctica del deporte, primero como tenista en el CDP y ya en una etapa difícil de la vida se inició en una rama del atletismo como lo es la caminata y digo difícil por que cumplía al mismo tiempo con el rol de apoyar a sus tres hijos como madre y además ejerciendo su profesión como médico en su consultorio particular.

Bety Robles fue digna representante de México en ¡Tres Campeonatos Mundiales de Atletismo Master!, países como Puerto Rico, Italia y España lugares en donde la Dr. Bety dejó testimonio de ser una atleta guerrera sin importarle que entre sus rivales se encontraban excampeonas olímpicas, logrando subirse en cada uno de estos lugares al pódium de vencedores. Obteniendo medallas en cada uno de estos países.

Sus cualidades físicas le permitieron destacar en la especialidad de caminata en las distancias de 5K, 10K y 20K, en donde logró primeramente ser Campeona estatal, posteriormente Campeona Nacional y al paso del tiempo Sub-Campeona Mundial Master. En la capital potosina logró obtener todos los primeros lugares en las pruebas que se desarrollaban, como las más famosas que es la de Lomas Rcaquet Club, la del Club Deportivo Potosino y la del Club Campestre de San Luis, sin dejar de mencionar las selectivas que convocaba la Asociación Potosina de Atletas Master y Su-Master, llegando a ser Campeona Nacional durante varios años, dejando vigente a la fecha records que avaló la Federación Mexicana de Atletas Master y Sub-Masters.

Por su historial en el deporte, la doctora Bety fue propuesta por los Campamentos CAFA al certamen que convoca el Instituto Potosino de la Mujer, quienes apoyados por otras organizaciones la nominaron en su ramo como La Mujer Potosina 2006, en la Semana Internacional de la Mujer. Sin dejar de mencionar que también fue presidenta de la Asociación de Médicos de la Capital Potosina y a la fecha es la doctora oficial de Medicina Familiar y Control de peso de las damas que representan en las competencia en los Campamentos CAFA, así como también atiende en su consultorio de la calle de Arista y Tomasa Estevez a un amplio sector de la sociedad potosina.