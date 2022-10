Disputada tercera etapa y Cordero sigue de líder en La Carrera Panamericana

La caravana de autos de la 35 Carrera Panamericana 2022 dejó la Ciudad de México para completa la tercera etapa con meta en Querétaro, pasando por escenarios como Presa Iturbide, Chapa de Mota y el siempre complicado Sacacorchos.

Y la pelea por el liderato del día se tuvo que definir en el último tramo cronometrado en la localidad de Huimilpan en Querétaro, entre Ricardo Cordero y Emilio Velázquez, que le pusieron dramatismo al cierre de la jornada y que deberán esperar los resultados oficiales para determinar al ganador, aunque el potosino llegó con ligera ventaja. Falta ver si no hay penalizaciones.

Cortesía | IAM

“Fue un día sumamente apretado, tuvimos una etapa que no me favoreció, porque perdimos algo de tiempo; las demás etapas las hemos manejado bien y está no, los tiempos al final del día son sumamente cerrados, afortunadamente tenemos el colchón de tiempo del inicio y seguimos lideres de la competencia.

Ahora el team GHR Motorsports 399 tactical MGR Mezcal vamos a nuestra casa rallistica Morelia, donde tenemos grandes adeptos, además es la tierra natal de Marco Hernández, mi copiloto,” comentó a su llegada el tetracampeón potosino.

La actividad de la etapa 4 comenzará mañana desde temprana hora cuando los más de 60 vehículos en competencia se dirijan hacia Michoacán.

EL DATO

Será el miércoles 19 cuando arriben a SLP en la sexta etapa.