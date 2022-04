Diego Urtiaga renueva contrato con Atlético de San Luis

A pesar de que aún no debuta en la Liga MX, Atlético de San Luis decidió renovarle su contrato al portero Diego Urtiaga, quien firmó una extensión por tres torneos más, es decir, año y medio con el Club.

Urtiaga Ramírez, de Puerto Vallarta, Jalisco, llegó al conjunto potosino en el año 2020 como refuerzo para el equipo de Liga Premier, en donde permaneció hasta mayo de 2022, cuando gracias a su talento y esfuerzo, fue ascendido al prime equipo.

Así junto con Marcelo Barovero y Andrés Sánchez, el nacido hace 23 años, conforman la tripleta de porteros que defienden al San Luis en el actual torneo GritaXLaPaz de la Liga MX.

Cortesía | Atlético de San Luis

El vallartense inició su carrera profesional en el año 2016 con el Cocula FC en Tercera División, para en el 2017 pasar al Necaxa y jugar en la Liga Premier, y Sub 20, hasta que en el año 2020 fue contratado por Atlético de San Luis donde jugó Liga Premier, además de fuerzas básicas Sub 20, y desde el 2021 funge como tercer arquero en la Liga MX, aunque aún no debuta en algún torneo. Porta en lo dorsales el número 32, mide 1.85 metros y pesa 81 kilogramos.

EL DATO Diego Urtiaga Ramírez, de 23 años, llegó al Atlético de San Luis proveniente del Club Necaxa

