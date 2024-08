“Di lo mejor de mí”: Fátima Herrera tras finalizar su participación en París 2024

La potosina Fátima Herrera dio un buen combate, pero no le alcanzó para que los jueces le dieran el triunfo a la turca Buse Naz Cakiroglu en la ronda de los octavos de final del Torneo de Box de los Juegos Olímpicos.

La pugilista mexicana no ocultó su tristeza por esta derrota, pues ella sintió que había comenzado bien su pleito con la turca, pero al final los jueces vieron superior a Buse Naz Cakiroglu por puntuación de 30-27, 30-27, 29-28, 30-27 y 29-28.

“Mucha tristeza, desilusión porque di lo mejor de mí. Hice bien las cosas, desgraciadamente no se me dio el resultado, no sé qué pasó, no sé qué sucedió ahí, pero comencé muy bien, siento que lo hice muy bien el segundo round un poquito más de golpes que quizá en algún momento pudo conectar, pero siento que no lo perdí como tal y el último la verdad es que di lo mejor de mí”, dijo Fátima durante entrevista a Claro Sports.

La pugilista que entrena en el gimnasio que se encuentra en la colonia Plan Ponciano Arriaga, al norte de la capital potosina, a pesar de que perdió ella siente que se va ganando experiencia en su carrera deportiva.

“No se pudo este logro, me siento triste, muy triste porque acariciaba, sentía los cuartos de final y desgraciadamente no se me dio, me voy triste, pero a la vez con mucho aprendizaje, mucha experiencia”, finalizó la potosina.

Fátima Herrera, Miguel Martínez y Citlalli Ortiz son los peleadores mexicanos que quedaron eliminados de la justa veraniega y solo queda Marco Verde con posibilidades en los 71 kilogramos, él verá acción el 3 de agosto.

