Destacan squashistas potosinos en Campeonato Nacional 2022

Durante dos días las canchas del Club Deportivo 2000 registraron intenso movimiento con el Campeonato Nacional de Squash 2022, que tuvo notable participación de los seleccionados del país.

Un primer lugar, dos segundos y cuatro terceros fue el saldo positivo para la raquetas de San Luis Potosí, que lograron destacar en el evento con participación de más de 80 jugadores provenientes de varias entidades.

Los seleccionados potosinos lograron ubicar a siete jugadores en el top tres. / Cortesía: INPODE.

En cuanto a los resultados individuales, el mejor de los potosinos fue Wally De Los Santos, quien en la categoría Sub 19 fue campeón al subir a lo más alto del podio y recibir su vistoso trofeo de la rama varonil.

En cuanto a los dos subcampeonatos obtenidos por San Luis Potosí, uno de estos fue para América Hernández en la categoría Sub 17 femenil, mientras que Francisco Martínez hizo lo propio en la Sub 13 varonil.

Abel Hernández, entrenador de la selección potosina de Squash, contento. / Cortesía: INPODE.

Cuatro terceros lugares alcanzaron otros squashistas locales, Santiago Martínez en la división Sub 17 varonil; Georgina García en la misma pero femenil; Gerardo García en categoría Sub 11 varonil, y Saúl Fuentes Camarillo en Sub 19 varonil.

Todos ellos fueron dirigidos por Arturo Salazar padre y Abel Hernández, entrenadores de la selección de San Luis Potosí.

Al final de los partidos, se procedió a la ceremonia de premiación y clausura, que fue presidida por Federico Serna Altamirano, presidente de la Federación Mexicana de Squash, quien estuvo acompañado de Miguel Álvarez, de la Asociación de Coahuila, y Abi García, de la Asociación de Nuevo León, y las organizadoras del torneo, América Hernández y Michelle Almonaci, de gran labor ya que se desarrolló el evento sin contratiempos.

EL DATO

Al Nacional acudieron los mejores squashistas con ranqueo del país.