Descarta Nico Ibáñez su salida, quiere liguilla con ADSL

Nicolás Ibáñez, delantero del Atlético de San Luis, descartó su salida del plantel potosino, por lo menos hasta el mes de mayo, por lo pronto se encuentra enfocado en el Toreo de Clausura 2020 con los potosinos, donde aspira clasificar a la liguilla.

“Todo fue por periodismo, yo tenía claro que me quedaba en San Luis hasta mayo que es lo que firme el préstamo por una temporada, así que fue todo fue falso, no sé de donde salió, yo no hable con nadie tenía claro el préstamo por un año acá y bueno después de esto veremos qué pasa” comentó el playera 9 de los potosinos.

Para el delantero argentino el trabajo de pretemporada fue muy provechoso “tratamos de afianzar la idea que trajo el profe. (Guillermo Vázquez), cada día nos vamos afianzando más, pero ya listo para el arranque del torneo” añadió “Mejoramos en el orden que es lo que nos estaba faltando, con el profe trabajamos mucho ese aspecto.”

El ariete del equipo potosino, coincide con sus compañeros que el desempeño en la pretemporada para el plantel fue de menor a mayor “nos costó un poco al principio, era todo nuevo, ahora estamos mucho mejor, en el segundo partido pudimos hacer mucho mejor lo que se busca y en el último rectificamos lo que se pide.”

Tal parece que el objetivo del plantel está claro, que es el de ingresar a la fase final en la lucha por el título en este TC 2020 “sumar la mayor cantidad de puntos para poder entrar entre los primeros ocho y poder estar en la liguilla.”

“Tenemos que ir partido a partido, tratar de sumar la mayor cantidad de puntos con un equipo ordenado y ofensivos, tratando de estar arriba en la tabla general” comentó Ibáñez.

Reconoció que le costó adaptarse al ritmo de primera división y marcar gol “pero después conociendo más la liga me pude afianzar bien, hay que tratar de hacer lo mismo en este torneo, que es ayudar al equipo, haciendo goles o ayudar a que mis compañeros los hagan” finalizó.