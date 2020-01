Derrota ante Chivas genera experiencia: Arnaldo Martínez

Para el director técnico del Atlético de San Luis femenil, Arnaldo Martínez, la derrota ante Guadalajara no debe pesar en el equipo, al contrario, que sirva de experiencia.

"Me quedo con ese primer tiempo que tuvimos ante Chivas, nos vimos muy ordenadas y con buen futbol en ciertos lapsos, creo en lo anímico aún nos falta, pero trabajaremos con ellas para que el ritmo de juego y mental no decaigan tanto como se vio en el segundo tiempo. No queda más que trabajar para que tengamos en los próximos partidos un rendimiento más parejo".

Reiteró que han hecho mucho trabajo psicológico con las jugadoras para que se crean lo que hacen y todas estén en el mismo canal.

"Reconozco el esfuerzo de todas las chicas y creo que el trabajo diario nos sacará a flote para lo que venga. Lo mental nos ha pasado factura, más que en lo futbolístico, porque se cometen errores en momentos puntuales, cuando debe uno tener la cabeza fría. Sin embargo sí veo un avance en todas las líneas.

Al perder San Luis cayó hasta el noveno lugar con 6 puntos, y el próximo partido de la jornada cinco es el viernes 31 de enero a las 16 horas en calidad de visitantes ante Cruz Azul.