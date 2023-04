Deportistas de la UASLP no acudirán al Regional de Universiada 2023

Las y los deportistas de algunas de las distintas selecciones de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí mediante un comunicado han manifestado su decisión de no acudir a la fase Regional de la Universiada Nacional 2023, que se realizará del 24 de abril al 4 de mayo en el estado de Guanajuato.

Esto se debe al desinterés de las autoridades universitarias por apoyarlos con uniformes para poder competir, hospedaje y alimentación para costear esos días su estancia en la ciudad cuerera.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

El comunicado emitido el 19 de abril lo respaldan deportistas seleccionados de la UASLP de las disciplinas de basquetbol, béisbol, futbol, handball, rugby, softbol, tochito, voleibol de sala y playa, boxeo, poomsae, judo, karate do, ajedrez, taekwondo, tenis de mesa, tenis y tiro con arco.

"Expresamos nuestra inconformidad ante la falta de apoyo en hospedaje, alimentación y uniformes para la etapa Regional de la Universiada Nacional en las ciudades de León, Celaya y Salamanca. Se nos informó con pocos días de anticipación al evento, que los gastos tendrían que correr a cuenta de cada deportista.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Como estudiantes no estamos en situación económica de financiar dichos gastos. Que CONDDE no financie este año no es pretexto para que el Departamento de Deportes no haya dado aviso con tiempo y buscado soluciones factibles.

Debido a esto como representantes de las diferentes selecciones deportivas, informamos que, en manifestación ningún deportista acudirá a la etapa regional. Sin embargo aún confiamos en la competencia de nuestra autoridades para ofrecernos una posible solución con plazo al 20 de abril de 2023, de no ser así exigimos la destitución de la persona a cargo del Departamento de Deportes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí", señala textualmente el comunicado.

Cabe mencionar que en caso de no competir las selecciones de la UASLP en la fase Regional, de acuerdo al reglamento del CONDDE podría haber una amonestación y hasta extenderse a un castigo por los próximos dos años sin poder participar en la Universiada en el 2024 y 2025.

Hasta el momento ni el Rector ni el Departamento de Deportes de la Máxima Casa de Estudios Potosina, han expresado su postura, solo trascendió que ofrecieron apoyar con el traslado de las y los atletas en camionetas oficiales de la Universidad.

Por último, señalar que el hospedaje y alimentación lo proporciona quien organiza la etapa Regional (Guanajuato) con apoyo del Consejo Nacional del Deporte Estudiantil (CONDDE).