Deportillo | Aquí, escondiéndome del virus

En ese comunicado la directiva de la liga dice:

Si un integrante de los Clubes es sorprendido no respetando el Protocolo Sanitario de la LIGA MX en eventos no autorizados por el Club, deberá ser separado del plantel por un periodo de 10 días y se reincorporará presentando ante la Liga una prueba PCR negativa.

Adicionalmente, de conformidad con los Reglamentos de Competencia de la LIGA BBVA MX y la LIGA BBVA EXPANSIÓN MX, así como con los Reglamentos Generales de la Federación Mexicana de Fútbol Asociación, el caso será turnado a la Comisión Disciplinaria para su análisis pudiendo alcanzar una sanción económica de $100,000.00 (Cien Mil Pesos 00/100 M.N.).

Todo esto es derivado de los resultados positivos de jugadores del Monterrey y América y luego de que se dice que algunos de los jugadores regios jugaron ya sabiendo que habían dado positivo al COVID y no dijeron nada.

El año pasado, antes de que se reanudaran las acciones, se nos hizo ridículo la declaración de algunos jugadores, que exigían a sus directivas que los protegieran del COVID.

Ridícula la exigencia, por que, si alguien sabe que debe de proteger a los jugadores, son precisamente los directivos, pues es prácticamente su activo y no los van a exponer.

Resulta que son precisamente los jugadores, muchos, no todos, los que no se cuidan, no llevan a cabo los protocolos antes, durante y después de los partidos.

No se diga los jugadores que han sido captados en fiestas o reuniones y que después han dado positivo al COVID.

En llamada telefónica que tuvimos con el ex – jugador de los Santos de San Luis, Pepe Camacho, antes de cualquier saludo su respuesta fue: Aquí, escondiéndome del virus.

Pepe Camacho señaló de que era consiente de que muchos futbolistas han perdido todo respeto a esta enfermedad.

Camacho pide a esos jugadores ser más consientes, más respetuosos, tanto por su vida, como por las demás, las de sus compañeros y las de sus familiares, pues sólo así se podrá evitar que esta enfermedad se siga propagando y que siga causando más daño, en este caso, en el ámbito del futbol profesional.

