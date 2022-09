Deporte Municipal de la capital anuncia par de eventos deportivos

La Dirección de Deporte Municipal anunció la realización de dos eventos para este próximo fin de semana, se trata de una Clase Masiva Inclusiva "Todos Podemos" de zumba y ritmos latinos, y la primera Carrera Perruna de 3 y 6 kilómetros, que se realizarán los días 11 y 12 de septiembre, respectivamente, con invitación abierta.

La presentación contó con la presencia de la presidenta del DIF Municipal, Estela Arriaga Márquez; quien estuvo acompañada de Karina Ortiz, instructora de zumba; Luis Fernando Alonso, Director de Deporte Municipal; Noemí Guadalupe Galván, Sofía Ramírez Zarate y Karla García, integrantes de la Asociación Protectora de Animales “Huella Amiga”.

Daniel Esquivel | El Sol de San Luis

"Será un fin de semana con mucha actividad, el sábado 11 realizaremos una clase masiva inclusiva llamada "Todos Podemos" de zumba y ritmos latinos; está enfocada a personas con discapacidad y adultos mayores, además de las personas convencionales que quieran sumarse, pues la idea es pasarse un rato en sana convivencia, donde se activen y diviertan. Arrancaremos a las 9:30 horas en la Plaza de Los Fundadores, con invitación gratuita, solo deben presentarse con ropa deportiva y su bebida para hidratarse", explicó Fernando Alonso.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Por lo que se refiere al segundo evento programado para el domingo 12 de septiembre, "será totalmente familiar y se trata de la primera Carrera Perruna de 3 y 6 kilómetros, en la cual podrán correr, caminar o trotar acompañados de sus mascotas (perros). El evento tiene causa benéfica pues todo aquel que participe debe registrarse y donar tres kilos de croquetas como mínimo a manera de inscripción; se les regalará unos platos especiales y placas para los canes a los primeros 300 que se registren. La invitación es abierta, no hay límite de edad, pues es un evento totalmente recreativo, no competitivo por lo que no entregaremos números ni playeras. Se tendrán dos distancias: una de 3 kilómetros que será para aquellos que caminen y la de 6K donde troten o corran. Quienes quieran participar, deben registrarse en el siguiente link: https://forms.gle/TvoVvUQcPynjam4H8 ".

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

EL DATO

Los kilos de croquetas para perro que se recauden serán para donarlas a los albergues en la capital del Estado.