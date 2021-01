Denuncian robos en parque Tangamanga; delincuencia afecta a deportistas

Usuarios de los Parques Tangamanga, denunciaron este miércoles una serie de robos que se vienen suscitando en los últimos días en el interior de este espacio, específicamente en el área de estacionamientos, donde se han visto afectados por los amantes de lo ajeno, por lo que piden a las autoridades se cuente con mayor seguridad.

Una usuaria de este espacio público denunció en redes sociales haber sido víctima de un robo, pues al regresar de realizar su práctica, encontró su carro abierto, ya sin algunas pertenencias.

"Runners hoy me tocó a mí, fui víctima de bola de ratas que andan sueltos, abrieron mi camioneta en el Parque Tangamanga en el estacionamiento del DIF, (según me ubicó el vigilante) en una hora que me tardé en el entrene. Por si alguien ve alguna identificación, licencia a nombre de miguelita (MVLC) mándenme un mensajito plis. Y mejor no lleven nada al parque. Yo guardaba todo muy bien y ni así."

Tras la publicación, varios usuarios también mostraron su malestar, señalando que en días anteriores también les había pasado algo similar a lo sucedido esta mañana, por lo que piden a las autoridades correspondientes incrementen la seguridad en este lugar.

Hay que señalar que son muy recurrentes este tipo de situaciones, pues en muchas ocasiones los usuarios han sido asaltado mientras desarrollan su actividad deportiva, donde incluso ellos mismo han actuado para detener a los asaltantes.

EL DATO: Pese al reducido número de asistentes, continúan los robos en el lugar