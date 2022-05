Definen selección potosina de gimnasia rítmica para JN CONADE

Teniendo como sede el Pabellón de Gimnasia de la Unidad Deportiva "Adolfo López Mateos", se realizó el Campeonato Estatal de Gimnasia Rítmica, que fue selectivo para conformar la selección de San Luis Potosí que asistirá a la etapa final de los Juegos Nacionales CONADE 2022.

La Asociación Potosina de Gimnasia y Centro de Gimnasia Rítmica organizaron el evento con el aval de la Federación Mexicana de Gimnasia y del Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte.

El nivel mostrado por las gimnastas de los diferentes equipos fue aceptable en el Estatal. / Cortesía Inpode.

En este selectivo estatal hubo competencia en las clases III A y IA en los diferentes niveles y aparatos como clavas, pelota, cuerda y cintas. Algunos de los resultados oficiales fueron:

En la Clase I-A, categoría 13-15 años, primer lugar para Mariana Gómez Retes de la escuela Rytmo con un All Around de 75.950; segundo, Valeria Ortiz Galván de la escuela Rytmo con un All Around de 75.300 y tercero para Ana Sofía Lira Vázquez de Rytmo con un All Around de 65.800.

Las mejores puntuaciones se ganaron la clasificación al nacional de gimnasia rítmica. / Cortesía Inpode.

Y la Clase III-A categoría, 11-12 años, en primer lugar, María Inés Balboa Araujo de la Asociación RRSLP con un All Around de 63.900; en segundo lugar, Matilde Torres Pierdant del Club Deportivo Potosino con un All Around de 61.450; en tercer lugar, Mariana López Saavedra del Centro de Gimnasia Rítmica con un All Around de 61.300 y en cuarto lugar Aranza Insa Fernández de la asociación RRSLP con un All Around de 59.350

EL DATO

La etapa final de los Juegos Nacionales CONADE 2022 se efectuará del 18 al 22 de mayo en la Ciudad de México.