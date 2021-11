Debuta la UASLP con victorias en el baloncesto universitario

Las quintetas varonil y femenil de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí iniciaron con el pie derecho su participación en el Campeonato Nacional Universitario de Básquetbol CONDDE 2021.

En primer término las chicas potosinas enfrentaron en las cancha de la Unidad Deportiva Universitaria a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y se impusieron con marcador de 67 puntos contra 33. Los parciales del encuentro fueron 22-6 en el primer cuarto, 13-5 en el segundo, 15-9 en el tercero y 17-13 en el cuarto, todos a favor de las anfitrionas. Nahomi Juárez con 14 puntos, 11 rebotes y 3 asistencias fue la mejor de la UASLP.

Valiosa primera victoria de la UASLP en la rama femenil al abrir el baloncesto universitario / Cortesía CONDDE

Él otro partido de ese grupo F, ITESM campus Toluca canasteó 62-31 a la Universidad de Celaya, escuadra que es la siguiente rival de la UASLP.

En segundo término, el equipo varonil de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí que dirige Armando Mariscal Mata, no tuvo problemas para vencer 80-52 a la Universidad de Celaya. Los parciales fueron: 17-15, 24-14 y 46-36, todos a favor de los locales. El mejor anotador de los de casa fue Felipe de Jesús Arenas Marentes con 14 unidades.

Y en ese mismo grupo F, ITESM campus Santa Fe se impuso 87-71 a la Universidad Autónoma del Estado de México. Los mexiquenses enfrentarán en la jornada dos a los potosinos.

RESULTADOS COMPLETOS

VARONIL: GRUPO A.- IT Celaya 56-55 U de G.; ITESM campus Monterrey 91-54 U. C. Campus Ags. GRUPO B.- UA México Nte. 79-71 ITESM campus Qro; UA Chihuahua 82-51 UA México S.. GRUPO C. ITESM campus Toluca 66-73 U. Vasco de Quiroga CEU 63-57 UA Qro. GRUPO D: UP Bonaterra Ags. 119-56 U. de Gto., y Univ. Latinoamericana de América 92-85 U. de Zacatecas. GRUPO E: UA Coahuila 108-28 Univ. Cuauhtémoc campus SLP, y UNAM 102-57 U. Juárez de Durango.

FEMENIL: GRUPO A.- U. Vasco de Quiroga 44-80 ITESM campus Ags., e ITESM campus Monterrey 83-28 UNAM. GRUPO B.- UAEM 34-73 U. de Gto., y UANL 101- U. C. Campus Ags. GRUPO C.- UA Cd. Juárez 63-41 U. A. de Zacatecas, y Univ. Juárez de Durango 44-65 U. A. Qro. GRUPO D.- ITESM campus Guadalajara 57-52 UA México Sur, y A Chihuahua 62-67 ITESM campus Qro. GRUPO E: UA México Nte. 88-56 U. Monter, y Univ. Cuauhtémoc campus SLP 30-47 IT Celaya.

EL DATO

Nahomi Juárez con 14 puntos, 11 rebotes y 3 asistencias fue la mejor de la UASLP en el triunfo femenil

La información deportiva más reciente que "El Sol de San Luis" tiene para ti; haz click aquí