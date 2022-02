¿Debió contar el primer gol del Toluca ante Atlético de San Luis?

Mucha polémica desató la primera anotación del Toluca en el partido ante Atlético de San Luis el pasado domingo en el estadio Alfonso Lastras Ramírez, ya que mientras unos opinan que no debió contar por el anti Fair Play mostrado por las Diablitas Rojas, otros señalan que la jugada era válida y la anotación fue bien cristalizada.

Corría el minuto 33 del partido cuando recibió la portera del San Luis, Stefani Hetzabel Jiménez, un balón en el área y en su afán de salir con la pelota controlada por el lado derecho, piso mal y se torció la rodilla, quedando tirada en el césped, pero el balón en juego. Esto fue aprovechado por la toluqueña Mariel Román, quien centró y sola remató en el área Stephanie Baz para anotar el 0-1, ante la sorpresa de las defensas locales, que no esperaban la jugada.

De inmediato todas las jugadoras colchoneras se fueron a reclamarle al silbante Yair Ugalde Rivera el por qué no detuvo las acciones al ver lesionada a Jiménez Plascencia, lo mismo que le reclamaron a las futbolistas visitantes el no echar el balón afuera y no hacer válido el Fair Play.

Sin embargo, lejos de esa polémica, el reglamento de la Federación Mexicana de Fútbol no indica nada sobre detener un partido en caso de que un portero se lesione solo, y si señala en el renglón de lesiones que el partido se detendrá "si un guardameta y un jugador de campo chocan y requiere de atención médica", que en esa jugada no fue el caso. Así que la lesión de la arquera del San Luis quedó a interpretación del silbante, quien consideró que no había el por qué detener el juego, en el plano estricto de la regla.

Aunque la controversia se da cuando las jugadoras del Toluca deciden continuar la jugada y no velar por la integridad de su compañera futbolista, aunque sea contraria, no aplicaron el llamado Fair Play, ni antes ni después cuando se reanudó el partido desde la media cancha.

Sobre esa jugada, al final del partido el DT Jesús Padrón declaró “son valores que debe haber, en la Liga, en el deporte y yo como director técnico me pongo en el lugar de las jugadoras de Toluca y es muy complicado pero yo diría hacemos esto, nos metemos un gol y nos vamos uno a uno, de ahí hacer un partido nuevo, me hubiera gustado que mi equipo diera un ejemplo para bien”.

Por su parte Gabriel Velasco, timonel del Toluca expresó "no creo que sea una falta al Fair Play, a nosotros nos ha tocado equivocarnos y el rival no se detiene a ver si te equivocaste o resbalaste, es algo que es parte del fútbol".

EL DATO

Hasta el momento, Atlético de San Luis no ha dado a conocer el parte médico de los sucedido a la portera Jiménez.