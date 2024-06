De SLP a los Juegos Olímpicos, un sueño por el que Fátima y su familia apostaron todo

Con mucho orgullo Omar Coronado Álvarez nos presenta el Deportivo Plan Ponciano Arriaga, ubicado en la colonia del mismo nombre al norte de la capital potosina, este sitio es considerado la cuna de Fátima Patricia Herrera Álvarez, la boxeadora potosina que logró su pase a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Omar es hermano y entrenador de Fátima, él nos cuenta que los inicios de la boxeadora potosina fueron en un parque cercano al deportivo llamado Rinconadas, después de 2 años se trasladaron al Ponciano Arriaga donde creció deportivamente y explotó sus cualidades con los guantes.

“Ella se acerca conmigo cuando yo empiezo en este medio y ella al igual que otra de mis hermanas, pues les parece interesante entonces, se empieza a enamorar de esta disciplina hace 12 años, pues antes no había mucho boxeo femenino y a ella le tocaba pelear con chicas más grandes de 17 o 18 años y es así es como tiene sus inicios Fátima en el boxeo”, dijo Omar.

La familia ha sido parte importante para Fátima, pero quien en su momento se opuso fue su mamá pues sentía temor por que su hija se subiera al cuadrilátero. “Mi mamá es una señora muy dura, yo sentía el temor más que nada por mamá de que me fuera a decir 'oye cabrón, por qué traes a esa muchacha ahí', pero más que miedo, era el miedo como mamá, ósea, no tanto por las muchachas, ellas la entrenaban y ya conforme las íbamos viendo que sí tenían potencial, pues el miedo fue desapareciendo”.

La pugilista potosina a un grado de que ya no solo competía localmente, ahora lo hacía de manera internacional, desafortunadamente solo algunas autoridades la apoyaron y otras simplemente no creían en ella, muy pocos lo hacían, pero sus amigos, patrocinadores y su propia familia le dieron esa oportunidad de medirse en otras latitudes.

“Para empezar desde el Festival Olímpico ella con sus becas se compró una moto, la cual tuvo que rifar para tener recursos, incluso tuvimos que vender nuestro coche para que ella pudiera llegar a los Juegos Olímpicos, porque en los recursos, pues los vuelos se encarecía y nosotros tenemos que tener el recurso y optamos por la salida más rápida ya que no contábamos con el medio, afortunadamente se dieron las cosas y pues bueno, yo creo que ahorita no hay bien que no valga para toda la gloria que ha conseguido esta muchacha”, mencionó.

Son 14 años los que Omar lleva como entrenador y vio muchos jóvenes lograron alejarse de los problemas sociales que los afectan, por lo que como activista social por medio del deporte abogó para levantar el gimnasio, en algunas ocasiones hasta de su bolsa. Ha valido la pena porque de este lugar surgieron Fátima, Susana Bolaños y Aarón Amaro quienes participaron con Selección Mexicana, además de que tienen en la actualidad medallistas en Juegos Nacionales Conade, torneos locales y nacionales.

“Toda la zona norte sabemos que de por sí es conflictiva, fuera de lo popular hay muchas carencias de todos los aspectos, pero la gente de aquí se levanta día a día a ser su mejor esfuerzo, esos muchachos no son la excepción; a través del deporte, ven una salida, no de su realidad, sino de las cosas que día a día viven, o sea, el ir a la escuela el tener que esforzarse un poco más”, mencionó.

Precisamente los jóvenes ahora ven a Fátima como un ejemplo de que si se esfuerzan sí se puede, “la verdad pues al conseguirlo nos inspira a los demás a ir por también por nuestros sueños”, dijo Cristal Ramírez, mientras que Rubén Alejo quien lleva 12 años entrenando en el lugar señaló que siente mucho orgullo. Por su parte Brenda Espino se sintió alegre porque “al final cumplió sus sueños y no cualquier persona llega ahí”, y por último Dafne Torres le reconoció sus logros no sin antes mencionar que son parte del Coronado Box.

Todo el camino difícil valió la pena, y con la voz entrecortada, pero con mucho orgullo Omar subrayó que “sea lo pase, de aquí en todas las circunstancias ella va a tener sus letras en los muros del Comité Olímpico Mexicano como Fátima Patricia Herrera Álvarez, seleccionada de Box París 2024”.