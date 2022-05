Dann Noyola subcampeón panamericano de MTB en Argentina

El oriundo de Ciudad Valles, San Luis Potosí, Daniel Noyola conquistó medalla de plata en el Campeonato Panamericano de Ciclismo de Montaña MTB 2022 que se disputó del 25 al 29 de mayo en San Fernando Del Valle de Catamarca, Argentina.

Noyola Castillo representó a México en la justa panamericana y aportó una medalla de las ocho que conquistó nuestro país, 4 oros, 3 platas y 1 bronce, que lo ubicaron en el tercer puesto del medallero por equipos, detrás del anfitrión Argentina que fue el campeón con 29 preseas (8 oros) y subcampeón Brasil con 12 metales (4 oros).

El potosino compitió en el primer día de actividades en la categoría Elite de la prueba XC Eliminator, donde no solo se tiene que tener velocidad, sino destreza para superar el circuito de 2 kilómetros contra otros 3 competidores, por tiempo y avanzan los mejores en rondas eliminatorias.

En la final el representante de Venezuela fue el campeón al realizar el mejor tiempo, dejando a Dann Noyola en la segunda posición con la presea de plata, mientras que el bronce fue para Paraguay.

"Regreso a mi país muy feliz con mi medalla. Las sensaciones no fueron las esperadas y las piernas no dieron para más, pero me quedo tranquilo con ese segundo lugar y con la mira puesta hacía adelanta para el resto de la temporada", escribió en su red social el potosino quien recordemos participó de manera exitosa en el reality Exatlón 2018.

A pesar de ello reconoció "que el inicio de temporada ha sido mucho mejor de lo planeado, pues aún quedan muchos objetivos y seguiremos trabajando duro para alcanzarlos. Gracias a todos los que están detrás de este resultado. Nunca dejen de soñar".

Cabe mencionar que también este año Daniel representó a México y se adjudicó medalla de plata en la Copa del Mundo Elite XC Eliminator realizada en abril pasado en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, pasados cinco años de intentarlo.

EL DATO Este 2022 el potosino Dann Noyola ha conquistado plata en la Copa del Mundo en Abu Dhabi y en el Panamericano en Argentina.

