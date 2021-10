Daniel de la Rosa, primer azteca en conquistar la IRT

Después de tres años de estar fuera de casa, el potosino se encuentra contento de volver a jugar en su tierra, pero sobre todo de volver a ver a la familia “es lo que más extrañaba, el ver a mis abuelos, mi familia y mis amigos, es una de las cosas que más motivó para estar aquí.”

En este periodo de ausencia las cosas han cambiado y ahora De la Rosa llega San Luis Potosí como el primer campeón mexicano del US Open de Raquetbol y además como el primer jugador azteca en ser el número uno del mundo de la International Racquetball Tour (IRT)

“Estoy muy contento y se viene lo más fuerte que es mantener ese puesto, es el de más prestigio dentro del raquetbol y es algo que soñaba desde niño, ya había estado en dos finales anteriores ya hora se me cumplió; aun estando Kane (Waselenchuk) me estaba preparando muy bien, no me importaba quien hubiera estado en la cancha, yo hubiera salido a darlo todo.”

Busca traer el tour varonil a tierras mexicanas. / Cristian Robledo.

El regreso a las canchas tras la pandemia ha dejado logros importantes para el potosino donde se ha coronado en tres paradas del tour profesional, pero sobretodo pudo disfrutar a la familia “el lado bueno fue que pude estar con mis hijos, he aprendido mucho de ellos, les enseñe muchos deportes; además aproveché que un amigo tenía una cancha ahí iba con ellos y pude practicar.”

Pieza importante en su madures como persona y como jugador han sido Javier Moreno, ex jugador, y en especial el tijuanense Álvaro Beltrán con quien tiene algunos años haciendo pareja en los diferentes torneo nacionales e internacionales.

“He aprendido demasiado de ellos, que siempre me estuvieron apoyando desde pequeño, pero es una amistad dentro y fuera de la cancha, y son personas que siempre me van a estar cuidando las espaldas.”

Su intención es regresarle al Raquetbol todas las alegrías que le ha regalado. / Cristian Robledo.

Entre los logros más destacados que ha conseguido Daniel de la Rosa, se encuentra el ser el primer juvenil (17 años) en pertenecer a la selección mayor mexicana, teniendo la oportunidad de representar a su país en unos Panamericanos, “tengo el orgullo de haber pertenecido a esa selección que le dio muchas satisfacciones a nuestro país, pero también era un poco de presión pues los ves a ellos (Álvaro y Javier) que son tus ídolos, pero ellos siempre estuvieron ayudando mucho.”

Siendo un jugador con mayor experiencia, más maduro y con un protagonismo importante dentro del raquetbol mundial, Daniel busca regresarle a su deporte todas las alegrías que le regalado “he estado hablando con mis patrocinadores para poder darle al raquetbol mucho de lo que me ha dado, tenemos algunos proyectos por ahí.”

Ahora la intensión de Daniel es traer el IRT a tierras mexicanas y poder combinarlo con la LPRT (Ladies Professional Racquetball Tour) y hacer un evento importante “he estado trabajando en eso, hay mucha gente que le gusta la idea de juntar los dos torneos, es algo súper padre porque ya puedes ver jugar juntos a un hombre y una mujer, es algo muy entretenido.”

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Este fin de semana Daniel de la Rosa, junto a Beltrán estará buscando su boleto para representar a México en la modalidad de dobles en el Campeonato Mundial de Raquetbol que se estará efectuando en Guatemala en próximas fechas.