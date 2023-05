Dan de baja a 10 jugadoras del Atlético de San Luis femenil

Luego de no cumplir los objetivos y quedarse una vez más fuera de la liguilla en Liga MX Femenil, la directiva del club Atlético de San Luis empezó la limpia de jugadoras que no "dieron el ancho" y otras que ya cumplieron su ciclo con la institución.

De inicio han sido 10 las futbolistas que causaron baja esta semana y que no seguirán en el equipo de cara a la nueva temporada que incluye los torneos Apertura 2023 y Clausura 2024.

Las primeras que ya no les renovaron su contrato fueron a las españolas Marta Perarnau (#26 defensa) y Beatriz Parra (#25 delantera), quienes eran las referentes del equipo, incluso "Bea" es la goleadora histórica del club, pero se notó que para ambas a la llegada del DT Fernando Samayoa su inclusión en el once titular vino a menos y solo eran utilizadas de cambio, aunado a lesiones y enfermedades que tuvieron en los últimos meses, no importando que su rendimiento cuando se les requería que jugarán, siempre fue de total entrega.

Cortesía | Atlético de San Luis Femenil

Asimismo se anunció la baja de Natalia Gómez Junco (#11 mediocampista), quien fue titular indiscutible, pero ya no pudo estar en los últimos partidos por una lesión, pero al parecer ya cumplió su ciclo con la escuadra potosina y no entra en planes del actual estratega.

Los mismo que la veracruzana Viridiana Vázquez Kloss (#2 defensa) y la chilena Melissa Andrea Espina (#20 mediocampista), ambas que llegaron apenas hace unos meses como refuerzos, pero no convencieron a pesar de tener minutos en el Clausura 2023.

Y otras que cumplieron su ciclo y no dieron "el do de pecho" que se esperaba de ellas, por lo que también se van del conjunto Colchonero son: las potosinas Estefanía Izaguirre (#13 delantera) y Andrea América Ibarra (#22 mediocampista); así como Ivette Alvarado (#21 portera), Andrea Ortega (#16 mediocampista) e Itzia Tenahua (#24 delantera).

Habrá que esperar si también el actual estratega Fernando Samayoa se queda o se va, porque ya son dos torneos en los cuales con los refuerzos que él solicito, no ha podido calificar al equipo a la liguilla.

EL DATO

Entre las 10 bajas, aparecen las potosinas Estefanía Izaguirre y América Andrea Ibarra.