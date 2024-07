Culminó temporada 2023-2024 de atletismo pista y campo

La Asociación de Atletismo del Estado de San Luis Potosí llevó a cabo el VII Campeonato de Pista y Campo, con el que cerró con broche de oro la temporada 2023-2024.

La pista sintética de la Unidad Deportiva Universitaria fue la sede de las pruebas de pista y campo, en la que se contó con aceptable participación, bajo un clima gélido y de mucha humedad, aunque afortunadamente no llovió durante las competencias.

Cortesía / AAESLP

Atletas infantiles, juveniles, libres y masters se dieron cita, sin faltar los de capacidades diferentes en silla de ruedas, todos participando entusiastamente en las diferentes pruebas incluidas en la convocatoria. Entre los resultados que arrojó el evento, estos fueron:

LANZAMIENTO DE DISCO: Sub 16 Femenil, primer lugar Alison Jiménez, Aztecas, 15.77 metros; segunda Ximena Reyes, Aztecas, 15.75 mts. Sub 16 Varonil, primer lugar Tonatiuh Briones, Arias, 33.99 metros; segundo Axel Loera, Aztecas, 15.70 mts.; tercero Víctor Hugo, Pumas, 15.50 metros. SALTO DE LONGITUD: Sub 20 Varonil, primer lugar Diego Arrellanes, Cholos, 5.93; segundo Jovanni Paolo, Cholos, 5.78; tercero Michel Torres, Aztecas, 4.36. Sub 20 Femenil, primer lugar María Angelina, Dalias Team, 4.45; segunda Alexia Vázquez, Cholos, 4.11; tercer lugar Diana Ramírez, Cholos, 4.04.

Cortesía / AAESLP

300 METROS CON VALLAS: Sub 18 Femenil, primer lugar Camila Rodríguez, Dejando Huella, 1’00’82. Sub 18 Varonil, primer lugar Sebastián Laynes, 52’89; segundo Gael Rodríguez, 55’40; tercero Diego García, Dejando Huella, 1’00’07. 400 METROS CON VALLAS: Sub 20 Femenil, primer lugar Alexia Rivera, Cholos, 1’22’89. Sub 20 Varonil, primer lugar Zaid López, Dejando Huella, 1’06’23; segundo Alejandro Díaz, Canel’s, 1’07’14.

800 METROS PLANOS: Sub 18 Femenil, primer lugar Daniela Hernández Ríos, Reales, 2’51’00; segunda Sofía Medrano, Reales, 3’05’31. Sub 20 Femenil, primer lugar Naomi Cristel, Dalias, 2’55’80. Sub 23 Femenil, primer lugar Danna María Paola, Munguía Team, 3’31’64; segunda Alicia Guadalupe, Almanza Team, 3’12’60. 800 METROS PLANOS: Sub 20 Femenil, primer lugar Naomi Cristel, Dalias, 2’55’80. Sub 16 Varonil, primer lugar Alan Calderón, Munguía Team, 2’27’95. Sub 20 Varonil, primer lugar Alejandro Diaz, Canel’s, 2’15’67. Libre Varonil, primer lugar Luis Fernando Almanza, Almanza Team, 2’22’20.