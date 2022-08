Culminó el Campamento INPODE de Verano

El Campamento INPODE de Verano para niños y jóvenes con discapacidad es un evento que le dio a muchos pequeños la posibilidad de convivir, aprender y practicar alguna actividad física y todo esto lo pusieron en práctica en la ceremonia de clausura en el Auditorio "Miguel Barragán".

Para la ceremonia de clausura participaron los pequeños con diferentes grados de discapacidad, ciegos, sordos, intelectual, down, autismo, sordos y parálisis, en un acto encabezado por Ruth González Silva, presidenta de la Junta Directiva del Sistema Estatal DIF y por Edmundo Ríos Jáuregui, director del Instituto de Cultura Física y Deporte.

Cortesía | INPODE

La presidenta del DIF Estatal felicitó a la organización del Campamento por dedicar tiempo y esfuerzo a la atención de las personas con discapacidad al tiempo de refrendar su compromiso de apoyo con este sector.

Por su parte Edmundo Ríos agradeció a los padres de familia su gratitud por la confianza al registrar a sus hijos en estas actividades y el reconocimiento al coordinador Marco Antonio Fiscal González, quien a su vez agradeció el apoyo para llevar a cabo la XIX edición del Campamento.

Cortesía | INPODE

Por su parte las y los alumnos participantes ofrecieron un festival que tuvo varias temáticas, la fantasía del circo, rock and roll, futbol, zumba en silla de ruedas, tae kwon do, una muestra de ejercicios de motricidad para bebés, etc.