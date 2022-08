Cuatro deportes en acción en los eventos de la Fenapo 2022

El segundo fin de semana, de cuatro, incluye tres actividades deportivas dentro del calendario de eventos de la Feria Nacional Potosina (FENAPO) 2022, más una más que arranca el lunes 15.

El viernes 12 de agosto a las 14:00 horas dará inicio el Torneo de Balonmano en las canchas del Centro Deportivo de Alto Rendimiento (CDTAR) “Plan de San Luis”, evento que se desarrollará hasta el domingo 14; participan 10 equipos femeniles y 12 varoniles tanto de la capital potosina como de Ciudad Valles, Tamaulipas y Guanajuato.

Del viernes 12 al domingo 14 se llevará a cabo el Torneo Charro en la Categoría AA con tres charreadas eliminatorias; el viernes a las 12:00, 16:00 y 20:00 horas, sábado a las 11:00 15:00 y 19:00 horas y final el domingo en dos competencias con los equipos de mayor puntuación a las 13:00 y 17:00 horas.

Además, el sábado desde las 12:00 horas se llevará a cabo la segunda función (de cuatro) del Torneo de Box en la Unidad Deportiva “José López Portillo” con encuentro entre pugilistas de Querétaro que enfrentarán a los representantes de San Luis Potosí y peleas entre jóvenes boxeadores de gimnasios locales.

Y ya de la próxima semana, exactamente el lunes 15 dará inicio el Torneo de Futbol Soccer con escenario en la cancha de la Unidad Deportiva “Satélite” en el cual participarán equipos de las categorías Sub 13, Sub 15 y Sub 17 jugando la fase de grupos del lunes al viernes 19, semifinales el sábado 20 y finales el domingo 21 de agosto.

EL DATO Todo los eventos son gratuitos para que asista la población a disfrutarlos y apoyar a sus equipos y/o deportista.

