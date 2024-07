Cristiano Piccini quiere dejar huella en el Atlético de San Luis

Cristiano Piccini, el flamante refuerzo italiano del Atlético de San Luis, procedente de la Sampdoria de la Serie A, señaló que le ilusiona jugar en el futbol mexicano, ya que tiene un nivel competitivo, por lo que se entregará al máximo para dejar su huella.

“Me motiva el llegar a México, un futbol del que he visto poco, pero muchos me han hablado bien del nivel que hay y lo competitivo que es. Vengo a poner mi granito de arena para que el equipo trascienda y se logren los objetivos que quiere la directiva y el entrenador”, comenta en entrevista para El Sol de San Luis.

Ahonda que apenas se está acostumbrando a la altura de San Luis Potosí, y que conforme pasen las semanas podrá desempeñarse mejor en los entrenamientos. “Estuve el sábado en el estadio, en el partido contra Tampico y me agradó todo. Me gustaría verlo lleno ante América, para experimentar eso de que la afición es muy entregada, como me han dicho”.

Nos confiesa que apenas hace dos años y medio que se desempeña como defensa central, ya que siempre jugó de lateral, “en esta posición me he sentido muy bien, y como jugador soy entregado en todo el partido, disciplinado, competitivo, agresivo al momento de encarar los duelos y aún me queda velocidad”.

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

Le cuestionamos el por qué ha jugado en tantos países, y no en un equipo por mucho tiempo. “No ha sido porque soy un jugador indisciplinado o que no se aplica o se acopla, sino que ha sido parte de mi crecimiento. Empecé en mi natal Italia, luego fui a España, Portugal donde pude jugar Champions, regresé a España, ahí tuve una lesión grave en la rodilla, que me tuvo parado por dos años, y cuando me recuperé fui a jugar a Belgrado, pero no me sentí a gusto, y me contrataron en Alemania, donde debuté como defensa central porque yo era lateral.

De ahí regresé a Italia con la Sampdoria, donde fui titular y cuando estábamos en las pláticas para renovar mi contrato, llegó la opción de venir al Atlético de San Luis, los directivos me hablaron del proyecto, de su relación con Atlético de Madrid, y no lo pensé mucho y decidí venirme, luego de que mi amigo Edgar Méndez, que jugó con Cruz Azul y Necaxa me dijo que era un futbol competitivo y se vivía bien en el país”, agregó.

Por último, del DT Doménec, comentó que ya lo conocía y quizás eso influyó en su llegada. “Tuve la oportunidad de enfrentarlo, él era entrenador del Girona y yo jugaba con Real Betis, por lo que nos enfrentamos cuatro veces y todas las ganamos”, sonríe.