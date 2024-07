Cristiano Piccini firmó con el Atlético de San Luis

Atlético de San Luis oficializó la contratación del italiano Cristiano Piccini por los próximos dos años, al llegar a un acuerdo, por lo que de inmediato se puso a las ordenes del DT español Doménec Torrent Font.

El europeo se desempeña como defensa central y llega proveniente de la Sampdoria de la Serie A de la Liga de Italia. Nació en Florencia el 26 de septiembre de 1992. Tiene 31 años de edad.

Cortesía / Atlético de San Luis

Piccini debutó en el balompié de paga en diciembre de 2010 con la Fiorentina, y durante cuatro años estuvo en diferentes clubes italiano de la Serie B, para en el año 2014 ser cedido a préstamo por el Real Betis de España, equipo con el que ganó el título de la Segunda División y logró el ascenso a la Primera División, por lo que fue comprado en definitiva por el club español.

En el año 2016 jugó en Portugal con el Sporting Club, y un año después regresó a la Liga de España, al ser fichado por el Valencia. Ya en el 2020 regresó a Italia para jugar con el Atalanta B. En el 2021 fue cedido a la Estrella Roja de Belgrado.

Y en el 2022 llegó a FC Magdeburgo de la Liga de Alemania, para tener una gran temporada y ser repatriado al Club Sampdoria de Italia, con quien se mantuvo hasta ser vendido al Atlético de San Luis.

Con la Selección Nacional Italiana, Piccini ha disputado encuentros amistosos, UEFA Nations League y clasificación Europea, debutando el 10 de octubre del 2018 en un encuentro amistoso frente a Ucrania.

Cortesía / Atlético de San Luis

Dentro de su palmarés, Cristiano cuenta con 1 Copa del Rey, 1 Copa de Portugal, 2 Campeonatos de Serbia, 1 Copa de Serbia, 1 Copa Italiana y 1 Campeonato de la Segunda División Española.

Ante su llegada, Piccini comentó sentirse motivado ante este nuevo reto y listo para poder sumarse por completo al plantel potosino. “Se me presentó esta opción, los directivos del San Luis hablaron conmigo y mi agente, nos explicaron el proyecto y nos pareció muy atractivo, además de poder venir al futbol mexicano, que no conozco. Hablé con mi amigo Edgar Méndez, que jugó con Cruz Azul y me dijo que hay buen nivel competitivo, se vive bien en este país y pues optamos por venir y aceptar la oferta”, declaró el ítalo.