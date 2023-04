Creo que me sienta bien jugar en México: Cocciaretto

Voy a venir más seguido a México porque me sienta bien jugar acá, me divierto mucho y me tratan bien. Comentó una sonriente Elisabetta Cocciaretto, luego de convertirse en la primera campeona de singles del WTA 125 San Luis Potosí Open 2023.

La tenista de 22 años, nacida en Ancona, Italia, en octubre del 2022 se proclamó campeona del WTA Abierto de Tampico al vencer en la final a la polaca Magda Linette, y cinco meses después logra su segundo título en México en el WTA 125 San Luis Potosí Open 2023, en su primera edición.

Cortesía | WTA San Luis

"Me siento como en casa, la gente me ha recibido muy bien, aunque salí desde febrero de mi país para hacer gira de torneos, creo que ha sido bastante positivo por los resultados que he tenido, estar estas semanas acá en México, con título en Tampico, cuartos de final en Monterrey y Mérida, y título en San Luis Potosí. Creo que ha valido la pena, aunque ya extraño a mi familia, a los míos", señaló con un perfecto español.

Le cuestionamos si el ser la sembrada uno en el torneo potosino le trajo una mayor responsabilidad o nerviosismo por no llegar a la meta de coronarse en una primera edición, pero fue clara: "Cuando llegó a cualquier torneo no me fijo en si soy la primera o la favorita. Me gusta ir paso a paso, hacer mi mejor tenis e ir ganando los partidos. No me meto mucho en esas cosas porque no siempre la número uno en los torneos es la que se corona. Mejor dejo eso aún lado y trato de concentrarme en ir avanzando".

Cortesía | WTA San Luis

De cómo estuvo la estancia en San Luis Potosí, "muy bien tanto en el torneo como en los momentos de estar en el hotel, traslados, comidas. La verdad que puedo decir que a diferencia de otros torneos que son de más puntaje esté es bastante bueno, no le pide nada a otros. Nos trataron a todas de primera calidad".

En cuanto a la final contra su compatriota Errani, la ahora monarca del San Luis Potosí Open 2023 le dedicó sentidas palabras: “Sara es un ejemplo para todas, he crecido admirándola, compartir una final con ella, después de todos los entrenamientos, para mí es un honor, es un ejemplo. Lo ha dado todo por el tenis italiano, y si nosotros estamos aquí es por ella".

De lo que le viene a futuro corto o largo, Cocciaretto explicó que primero se tomará unos días de descanso para recuperarse, pues no ha parado de jugar desde principios de año. Después seguirá su temporada 2023 para sumar puntos y buscar ubicarse en las primeras 20 del ranking WTA, luego de alcanzar hasta antes de jugar este torneo el 49 del mundo, pero con los 160 puntos sumados en la capital potosina, al ser campeona, ascenderán algunas posiciones más.

Antes de despedirse tuvo palabras de agradecimiento, "muchas gracias por el wild card a los Gustavos Santoscoy, cada vez que (ellos) realizan un torneo es como jugar un torneo grande. Gracias y les dedicó el título a mi entrenador, patrocinadores y al público que me apoyó".

LA FRASE

"La organización del San Luis Potosí Open no le pide nada a todos grandes. El trato y todo fue de primera", comentó la tenista italiana de 22 años.