Covid-19 afecta económicamente al Atlético de San Luis y el futbol mexicano

La contingencia sanitaria a causa del Covid-19 a pegado económicamente a una de las industrias más redituables del deporte en nuestro país: El futbol, tanto así que varios directivos de la Liga MX ya levantaron la voz señalando que, por semana, los equipos han dejado de percibir la suma de 20 millones de dólares a la semana, según datos del periodista Alejandro Arredondo, y de 500 a 600 millones de dólares de ingresos por jornada a la liga, pues es un torneo, que además de México, se ve en Estados Unidos, Centroamérica.

El Atlético de San Luis no es la excepción, y no queda exento de ser afectado por esta situación; la plantilla del cuadro potosino está valuada en 25.47 millones de dólares (de acuerdo al portal Transfermarkt) y a pesar de no ser de las más elevadas del futbol mexicano, se vieron obligados a reducir el suelo de los jugadores, personal administrativo y de apoyo hasta un 30 por ciento.

Entre las cifras que se manejan en este portal, Nico Ibáñez es el jugador mejor pagado de los colchoneros mexicanos al percibir 3.08 millones de dólares; Felipe Gallegos y Anderson Julio le siguen con 2.20 mdd; mientras que Matías Catalán, Luis León y Luis Reyes llegan a ganar 1.76 mdd; mientras que el jugador que menos gana en el plante es Raúl Miranda con $110 mil dólares.

Estas cifras hacen que sea complicado mantener a un plantel de futbol que no recibe ingreso alguno en estos tiempos de pandemia, a pesar de ser respaldados por un equipo como el Atlético de Madrid, que también ha batallado para cubrir el sueldo de sus jugadores.

Y es que el no tener futbol afecta el bolsillo de los clubes; si tomamos como referencia el costo del boleto intermedio por partido para ingresar al Estadio “Alfonso Lastaras” que es de 340 pesos, y sí se llenara el inmueble, el ingreso sería aproximadamente de 4 millones 420 mil de pesos (sin contar a los abonados); esto sin contar la venta de esquilmos (cerveza, refresco, comida, dulces, etc.) y suvenires, que podría llegar a ser de hasta más $3 millones de pesos por juego.

Sin dejar a un lado los derechos de transmisión por partido, aunque se desconoce la cantidad que recibe el cuadro potosino, y si tomamos como referencia a Puebla, equipo que anualmente 4 millones de dólares, entonces ADSL tendría una perdida aproximada por jornada de 222 mil dólares.

Pero la crisis económica del Atlético de San Luis viene desde el torneo pasado, todo inició con la sanción económica aplicada tras el juego ante Xolos por parte de la Federación Mexicana de Futbol, tras el grito homofóbico por parte de los aficionados.

Posteriormente, tras los hechos de violencia en las gradas en el choque entre San Luis ante Querétaro, la institución potosina fue multada con 6000 salarios mínimos ($1 millón 110 mil pesos), más aparte el veto de dos juegos en casa, lo que también significó otra pérdida importante, por lo que el club tuvo que regresar los ingresos por la venta de boletos del juego vs América.

Esto no termina aquí para el club potosino, pues continua la demanda interpuesta por Joaquín Laso de 1.5 millones de dólares ante FIFA, resolución que se dará a conocer el próximo mes de junio.