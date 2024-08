Corrida de 9 toros en la primera de Feria

La primera corrida de Feria se convirtió en corrida de 8 toros, pues José Mauricio y Leo Valadez regalaron un toro cada quien, pero valió la pena, pues Fermín Rivera estaba como triunfador al cortar la única oreja, después cortó otra en el de regalo y José Mauricio cortó dos y el de Aguascalientes. Toros de Gómez Valle, que resultaron desiguales. Buena entrada sin llegar al lleno.

La primera ovación fue para personajes potosinos recientemente fallecido, entre ellos Manolo Herrera

Fermín Rivera a su primero lo recibió de verónicas y con la muleta realizó una faena muy torera, con clase, con estilo. Se vio mejor con la diestra, dando largueza a sus pases y escuchando los oles, pero al entrar a matar lo hizo de pinchazo y pinchazo hondo, con lo que dobló y el potosino se retiró en silencio. Con su segundo con el capote lo mejor estuvo en el quite y con la muleta fue una faena que fue de menos a más y el respetable le coreo fuerte los oles. Se tiró a matar y logró una estocada casi entera para que el juez le otorgara una oreja.

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

José Mauricio se enfrentó a un toro que fue protestado desde su salida, pero lo malo fue que fue un astado con debilidad y de pocos pases, para colmo el diestro mató de pinchazo, menos de media estocada y varios descabellos, escuchándose un aviso y así se retiró entre división de opiniones. Con su segundo recibió de verónicas y con la muleta realizó una faena de mucho mérito, de aguante, valiente pero cuando ya no había más sacó el acero y cobró media estocada, con la que el toro dobló, pero como se volvió a parar tuvo que descabellar, pero antes se escuchó un aviso. Se retiró en silencio. José Mauricio regaló un séptimo toro, al que recibió de verónica y con la muleta, el toro, contrario a sus hermanos resultó bueno y José Mauricio lo supo aprovechar entusiasmando a la afición con ese toreo de entrega por lo que los oles se escuchaban hasta la alameda. Ya con una afición entregada, se tiró a matar y cobró un estoconazo que hizo rodar al toro patas pa’rriba y el juez le concedió las dos orejas.

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

Leo Valadez, en su primero recibió de verónicas y se lució con un quite. Cubrió el segundo tercio y se hizo aplaudir, con la muleta fue sacando la faena ante un toro al que había que poderle, había que buscarle, pero ahí estuvo Leo que ya se la sabe de todas todas y con su toreo estuvo en el gusto de los aficionados. Pero falló con el acero y se escuchó un aviso antes de que el toro doblara con el que debió cerrar plaza toreo rapidito con el capote y con la muleta no se pudo acomodar muy bien, por lo que abrevió y para colmo volvió a pinchó dos veces antes de la estocada completa y definitiva y se retiró en silencio. Con el de regalo, Leo recibió con farol de rodillas y toreó bien con el capote, además de que se hizo aplaudir con el quite. También puso banderillas y fue sonora la ovación. Con la muleta, el de Aguascalientes se mostró como la figura que es y le corearon todos sus pases, todas sus tandas y así se gozó con esa faena. Un delirio cuando Leo seguía toreando y en lo alto la música con la “pelea de Gallos”. Pero el gozo se vino al pozo, pues pinchó tres veces antes de la estocada definitiva, además de que se escuchó un aviso.

Con el de regalo, Fermín lo recibió con farol de rodillas, verónica y un quite. Con la muleta realizó su toreo clásico, con estilo y ante esto el respetable le respondió con sus oles y más cuando toreo casi en redondo y luego con larguero. Se tiró a matar y logró una estocada casi entera para que el juez le diera una oreja.