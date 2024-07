Correcaminos se queda con la victoria 76-65 ante Santas del Potosí

Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas derrotó 76-65 a Santas del Potosí, para ponerse adelante un juego a cero en la serie de playoffs (cuartos de final) de la LNBP Femenil.

Las locales fueron mejores en los cuatro períodos y apoyadas por su afición que llenó el gimnasio multidisciplinario de la UAT en Ciudad Victoria, Tamaulipas, salieron avantes, en duelo de equipos debutantes en playoffs.

Las acciones

Correcaminos con uniforme blanco y vivos naranjas arrancó el partido con Shaylee González (2), Brittany Byrd (3), Ciani Cryar (5), Sarah Boothe (42) y Shelby Cheslek (44). Coach: Luis A. García.

Cortesía / Correcaminos UAT

Santas todas de verde, con Hilary Martínez (4), Aniya Thomas (5), Shaiquel McGruder (13), Jasmine Jones (23) y Ladazhia Williams (44). Coach: Manuel I. Cintron.

Arrancó el partido y las locales lo comenzaron encendidas, transiciones rápidas en ese primer periodo, efectividad al momento de disparar desde el perímetro, con González y Cheslek que aportaron la mayoría de puntos. Las visitantes entraron dormidas a la duela, muy pasivas y erráticas, hasta terminar abajo por ocho puntos, 24-16.

En el segundo cuarto, mostraron las del Potosí otra actitud, aunque las Correcaminos siguieron con la ventaja. Aniya Thomas no apareció como la anotadora de Santas, pero si Ladazhia Williams y Hilary Martínez, que lograron acerca a cuatro puntos, 30-26, pero no pudieron igualarlo o tomar ventaja, pues la UAT no fallaba en sus ofensivas, y aprovechó bien los tiros libres de Cheslek, ante las faltas reiteradas de las Santas, para mantener el score a su favor 39-31 al medio tiempo.

Cortesía / Correcaminos UAT

En el tercer periodo se esperaba la reacción de las Santas, pero no llegó, erráticas y desconcentradas se fueron abajo hasta por quince puntos, 48-33, ante unas Correcaminos motivadas, que mantuvieron el nivel con González y Byrd como lideresas, con parcial de 56-43.

Y en los últimos diez minutos, regresó a la duela Aniya Thomas, la figura de Santas, y se notó una mejoría en el equipo al aportar puntos, junto con la debutante Akilah Bethel, hasta acercarse a ocho unidades, pero de nuevo errores puntuales, al recibir faltas técnicas, fallas bajo la pintura y no poder frenar a las rivales en sus ofensivas, terminaron por darle la victoria a las locales por 76-65.

Cortesía / Correcaminos UAT

Las mejores canasteras de Correcaminos UATA fueron: Brittany Byrd con 20 puntos, Shaylee González con 15 y Ciani Cryar con 10 unidades. Por Santas del Potosí, Hilary Martínez encestó 11 puntos, Akilah Bethel con 10 y Jasmine Jones con 9 tantos.

Este sábado 6 será el segundo juego de la serie, en la misma sede pero en horario de las 5:30 de la tarde.