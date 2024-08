Copa de Rugby de la FENAPO: fechas, inscripciones y sede

El próximo 17 de agosto se llevará a cabo la Copa Fenapo de Rugby 2024 en el que participarán los equipos más importantes de San Luis Potosí, así como también vendrán los mejores de diferentes partes del país.

Los jugadores de los equipos Nómadas, Huitzillin Rugby Club y Águilas UASLP invitaron a aprovechar hasta el 15 de agosto para poder inscribirse al torneo varonil y femenil y que tiene como fin hacer crecer el rugby en San Luis Potosí, así como fogueo para los equipos potosinos.

Fernando Solís, del equipo Nómadas, mencionó que el torneo se realizará en la cancha 2 de la Unidad Deportiva Adolfo López Mateos y se jugará en femenil (7s) y varonil (10s) y la patada inicial será a las 09:30 horas.

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

Por su parte Sheryll Loera, del Huitzillin Rugby Club, dijo que se lanzó la invitación para otros estados con buena respuesta por lo que habrá buen nivel en esta primera Copa de Rugby con motivo de la Fenapo 2024.

“Vienen varios estados, esperamos de Celaya, Guanajuato, Querétaro, Monterrey, hicimos la invitación al Bajío, pero sí nos visitan algunos equipos del norte este año”, comentó Sheryll Loera.

Roberto Arroyo, del equipo Águilas UASLP, dijo que habrá premios en efectivo para los primeros lugares y la invitación sigue abierta hasta el cierre de registros para participar y también invitó a aquellos que quieran conocer más de este deporte.

Precisamente sobre la práctica de este deporte, en San Luis Potosí comienza a tener interés pues es una disciplina en la que el estado está presente en diferentes torneos que se hacen a nivel nacional, es por eso que para aquellos que quieran practicarlo o aprender pueden acudir a los entrenamientos y probarse en esta actividad.

“Yo se los invito a practicar este deporte, ya que es un deporte de mucho equipo, de mucha familia, que hace fortalecer muchos valores, y en dado caso de qué quieran venir a entrenar con nosotros puede ser los martes y miércoles en la Unidad Deportiva Universitaria de las 20:00 a las 21:30 horas y los sábados de 12:00 a 14:00o horas. En todas nuestras redes sociales nos pueden encontrar como Nómadas Rugby Club, Águilas UASLP y Huitzillin Rugby Club.

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

Sobre que este deporte puede ser violento para las mujeres, Sheryll Loera aclaró que no es así y que incluso cualquier mujer sin importar el físico puede practicarlo y divertirse, por lo que invitó a perderle el miedo.

“Yo creo que sí tiene mucho el estigma de que el deporte es muy rudo y muy pesado, si es demandante físicamente porque si hay que entrenar bastante, pero como mujer la verdad no, ya una vez que le agarraste cariño ves que te da bastante crecimiento personal, darte cuenta que no es tan violento como se cree y no es como que no lo pueden hacer por ser flaquitas, por ser más llenitas, no aquí todo se puede”, dijo la jugadora del Huitzillin Rugby Club.

Aquellos jugadores que no tengan equipo, se creará uno mixto denominado Barbarians con un costo especial. Para más detalles se pueden visitar las redes de los equipos antes mencionados en donde se darán más detalles del torneo.