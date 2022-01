Convocan a juvenil del Atlético de San Luis al TRI Sub 20

Orlando Grimaldo Olivares, futbolista del Atlético de San Luis, fue llamado a la selección nacional mexicana Sub 20 que dirige el DT Luis Pérez, por lo que ya se unió con el resto de los convocados para hacer un ciclo de entrenamientos del 16 al 20 de enero.

El integrante del equipo Sub 20 del Atlético de San Luis, se desempeña como mediocampista ofensivo. Nació en Río Bravo, Tamaulipas el 19 de julio de 2003 (18 años), y a los 16 años ingresó a las filas del Pachuca en la Sub 16; ahí en ese club estuvo por espacio de dos años además de estudiar en la Universidad del Fútbol.

Posteriormente pasó a Atlético de San Luis para integrar los equipos juveniles Sub 17, Sub 18 y ahora Sub 20, teniendo notable desempeño como delantero y volante ofensivo, que lo llevó a que el DT Marcelo Méndez Russo, lo llamará para hacer trabajos de pretemporada con el primer equipo apenas hace unas semanas en la ciudad de Querétaro.

Con Atlético de San Luis, Orlando, ha tenido buen desempeño en Sub 17, Sub 18 y Sub 20. / Cortesía ADSL.

Su trabajo en el terreno de juego no ha pasado también desapercibido por la selección nacional mexicana, al recibir la convocatoria por parte del DT Luis Pérez que dirige la Sub 20, para un ciclo de entrenamientos del 16 al 20 de enero en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) en Toluca, Estado de México, junto a otros 25 futbolistas de diferentes equipos.

Por tal motivo, Orlando viajó al Estado de México y ya se unió a los entrenamientos, esperando llenarle el ojo al timonel nacional para futuras convocatorias.

