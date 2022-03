Convocan a Campeonato de Atletismo de Pista y Campo

La Asociación de Atletismo del Estado de San Luis Potosí a través de la Academia San Luis regresa a la actividad este sábado 19 de marzo al programa el II Campeonato de Pista y Campo "Juntos por el atletismo en San Luis Potosí".

En la pista de la Unidad Deportiva Universitaria se realizarán las competencias de pista y campo con invitación abierta y una módica cuota de inscripción como recuperación para el pago de papelería y del cuerpo de jueces.

La actividad inicia a las 8:30 horas en las ramas femenil y varonil en las siguientes categorías: Pre-Infantil 2016 y menores, Infantil Especial 2014-2015, Infantil 2012-2013, Infantil Menor 2010-2011, Sub 16 2007-2008-2009, Sub 18 2005-2006, Sub 20 2002-2004, Abierta 2002 y anteriores. Además: Discapacidad Menores, Juvenil Menor, Juvenil Mayor y Juvenil Superior, así como Silla de Ruedas.

Las pruebas que se tendrán van desde un circuito de pista y campo para los menores, hasta 50, 75, 100, 150, 300, 600, 800 y 5000 metros planos, así como salto largo, impulso de bala, salto alto y lanzamiento de pelota.

Se les recuerda a los competidores que solo pueden participar en una o dos pruebas como máximo. Se premiará con medalla a los tres primeros lugares de cada prueba y rama; en las categorías con discapacidad se premiará de manera general a los tres primeros lugares, indistintamente de su clasificación.

Finalmente todos los atletas deberán portar en todo momento su cubrebocas, solamente en su competencia decidirán si lo usan o retiran momentáneamente.