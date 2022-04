Convencidos Castro y Orona de vencer a Santos Laguna

Para el mediocampista Juan Castro y defensa Efraín Orona, del Atlético de San Luis, ante Santos Laguna el equipo saldrá en busca de los tres puntos para cerrar motivados el torneo, de cara a la reclasificación donde ya tienen un lugar asegurado.

Juan David Castro, "Koke", quien porta la playera número dos en los dorsales, previo al entrenamiento comentó "ya cumplimos el objetivo que nos habíamos puesto al principio que era entrar como mínimo a reclasificación, ahora se busca lograr que ese partido sea en nuestra casa, ante nuestra gente, y para ello saldremos en busca de los tres puntos ante Santos Laguna".

Efraín Orona le dio el triunfo al San Luis ante Puebla y espera que así sea ante Santos Laguna. / Cristian Robledo.

Cuestionado del por qué el equipo cambió con la llegada de André Jardine, "creo que la clave de este buen paso es la unión del equipo, todos estamos trabajando para un mismo objetivo, el ambiente es bueno, la competencia interna ha sido muy buena, eso ayudó bastante con la llegada del nuevo entrenador. Él hizo que volviéramos a creer en nosotros. El equipo está para grandes cosas y eso nos lo dice mucho y nosotros estamos convencido de ello", apunto.

Por su parte, el defensa Efraín Orona, quien ha tenido oportunidad de jugar a la llegada del entrenador brasileño, coincidió en que "todos estamos trabajando para vencer a Santos que es el siguiente objetivo, el buscar que el partido de reclasificación sea en casa, con el apoyo de nuestra gente y que podamos avanzar a liguilla".

De su participación en el partido ante Cruz Azul de la jornada anterior, comentó: "Me sentí bien esos minutos que jugué a pesar de que el profesor (DT) me colocó en una posición en la que no había jugado, más en medio campo, pero salió todo bien y pudimos obtener la victoria que era lo más importante".

De la buena racha por la que pasan, "es parte del buen trabajo que se ha logrado con la llegada del entrenador, nos hemos unido más, todos jalando para el mismo lado, por lo que esperamos que este domingo la gente acudan al estadio, que nos apoyen en las buenas y malas, porque nosotros saldremos por los tres puntos", sentenció.

EL DATO

Tanto Castro como Orona han tenido minutos en el torneo desde la llegada de André Jardine.