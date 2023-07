Concentración y orden claves ante Chivas: Julio César Domínguez

Julio César Domínguez, quien llegó como refuerzo para el Apertura 2023 al Atlético de San Luis, considera que el equipo puede traerse un buen resultado en su visita al estadio Akron, cuando enfrenten al Guadalajara, en la jornada dos el sábado 8.

"El orden será lo principal, desde la línea defensiva y los once que iniciemos debemos estar concentrados e intensos para no permitir sorpresas. Será un partido complicado, la concentración debe ser máxima, el equipo está para competirle a cualquier, en casa y visita, debemos hacer lo nuestro. Tenemos que desarrollar ese nivel futbolístico que buscamos desde la pretemporada. Será importante trabajar bien en equipo, mantener el cero atrás y cuando tengamos el balón, tratar de desarrollar nuestro futbol con buen acompañamiento", expresó el veterano zaguero.

Cortesía | ADSL

Sobre cómo le aporta a sus compañeros, esa experiencia después de tantos años en el balompié de paga, "El Cata" como le apoda, señaló: "Bueno ya no me tachen de viejo, todavía estoy joven (risas). Trato siempre de tener buena comunicación con los compañeros, me he sentido bien en estos pocos días que llevo acá, y tanto ellos deben aprender de uno, como yo de ellos, hay que sabernos escuchar y compartir las mejores ideas. Este es un trabajo en equipo, aportar lo que sabes pero al final los resultados se darán en la medida en que juguemos como equipo y no de manera individual".

Y ahondó en el tema, "vengo a hacer mi trabajo que durante tantos años, gracias a Dios, me he podido mantener en esta carrera deportiva. Respeto opiniones de que ya estoy viejo, pero yo solo me enfocó en mi trabajo, tratar de sumar y defender a muerte a mi equipo. Soy de pocas palabras porque me gusta más hablar en el terreno de juego. Vengo a aportar mi experiencia al equipo y eso es lo que cuenta", apuntó.

DATO

El equipo realizará el viernes por la mañana un último entrenamiento, para por la tarde viajar a la Perla Tapatía.