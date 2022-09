Concentración, contundencia y afición, claves para ganar a Tigres: Jardine

André Jardine, director técnico del Atlético de San Luis, reconoce que Tigres de la UANL es uno de los equipos más potentes de la Liga MX y favorito para campeonar, pero también esta conciente de que tiene un plantel que saldrá a jugarse la vida y lograr el pase a la reclasificación, con base a la concentración, contundencia y apoyo de la afición.

"Es un gran equipo Tigres, tenemos un respeto máximo porque es de los mejores de la liga, un equipo que pelea por el título, con excelente plantilla, pero nosotros lejos de eso contamos también con las armas para enfrentarlos. Estaremos en casa, con nuestra afición que espero estén con todo para apoyarnos y que será fundamental. Seguro será un gran juego.

Cortesía | ADSL

Creo que para nosotros desde el primer momento debemos estar muy concentrados, atentos, con la estrategia bien definida de cómo vamos a atacar, defender, dónde tenemos los espacios, entonces cuando los jugadores sepan interpretar eso y tomar buenas decisiones, podemos decir que será un partido perfecto para ganar, claro esta que es imposible hacer un juego sin errores, pero buscaremos cometerlos lo menos posible y aprovechar esos momentos o lapsos donde el rival nos de la oportunidad, porque estos juegos tan cerrados donde se disputa mucho pueden definirse en un instante, en una jugada", agregó el estratega brasileño en conferencia de prensa vía zoom.

André Jardine sabe que su equipo debe cometer los mínimos errores, si aspira a ganar. / Cortesía: ADSL.

Y detalló un poco de lo que buscarán el sábado: "Desde el primer momento buscar anular las fuerzas de Tigres, es un equipo que tiene mucha técnica en sus jugadores, le gusta controlar el juego, tener mucho el balón y por lo mismo genera muchas situaciones de gol porque tiene elementos muy peligrosos que saben crear mucho a la ofensiva, entonces hay que ser a la defensiva muy constante, estar muy atentos, intentar aprovechar que esos mismos jugadores no les gusta mucho defender y buscar hacerlos trabajar en ese aspecto que no son buenos, intentando atacarlos y presionarlos en quitarles la pelota. Nosotros tenemos elementos con que hacerles peligro en su área. No va a haber muchas opciones de gol, pero las que tengamos tenemos que ser contundentes, con un nivel de concentración máximo".

Por último señaló que no solo San Luis sino también Tigres estará presionado por sacar un buen resultado, "en el fútbol profesional la presión siempre está presente y hay que trabajar mucho con eso. Sabemos que será un partido de vida o muerte, pero estos momentos son para que el jugador se de cuenta el por qué se trabaja tanto en la semana y meses, no solo ellos sino también el cuerpo técnico. Son las oportunidades que te da el deporte de crecer y trascender", apuntó.

EL DATO

Oscar Mejía García será el árbitro central del Atlético de San Luis contra Tigres, el sábado 1o de octubre, a las 17:00 horas.