Con dos zarpazos Pumas derrotan al Atlético de San Luis

Atlético de San Luis tuvo su peor actuación del torneo Guard1anes 2020 y cayó por 0-2 ante Pumas de la UNAM en la jornada 10 de la Liga MX Femenil, partido disputado a puerta cerrada en el estadio Alfonso Lastras Ramírez.

Las potosinas no salieron en su día, cometieron infinidad de errores, ahora no surgió esa garra y corazón que les caracteriza en cada partido, por lo que sufrieron su séptima derrota del torneo, tercera en casa y segunda al hilo, para quedarse con 9 puntos y descender por el momento al lugar doce de la clasificación.

UNAM tampoco hizo un gran partido pero aprovechó errores del equipo local para llevarse todo el botín y llegar a 17 unidades que las mantiene en zona de calificación en la posición siete de la tabla. Además las felinas demuestran que fuera de su casa son fuertes, con cuatro victorias de visitante por solo una derrota.

LAS ACCIONES

Atlético de San Luis bajo el mando del DT Rigoberto Esparza realizó un cambio en su once titular, con la salida de la potosina Paola Montoya y el ingreso de Kimberly Reséndiz, quien estuvo acompañada por: Cintia Monreal en la portería; Paola Urbieta, Kenia García, Melina Vázquez y Edith Carmona en la defensa; Paola Alemán, Isabel Kasis y Citlali Hernández en medio campo; Estefanía Izaguirre y Daniela Carrandi como delanteras.

Por la UNAM a cargo de Ileana Dávila, quien dirigió su partido 100 con Pumas, arrancó con: Villeda, Cagigas, Quintos, Gómez, Álvarez, García, Padilla, García, García y Santamaría.

Los primeros 45 minutos resultaron sosos y de aburrimiento, con nulas llegadas a las porterías, solo alternándose la posesión del balón, pero careciendo ambos conjuntos de profundidad y certeza en sus pases, prevalecieron las imprecisiones y el esfuerzo sin ton ni son. Un 0-0 de bostezo.

En la parte complementaria las visitantes dominaron completamente el partido, ingresó Liliana Rodríguez, una jugadora zurda que le dio poder ofensivo y que pesó en el accionar felino, puesto que tuvieron el balón en todo el resto del partido, crearon bastas opciones de gol, dos de las cuales fueron aprovechadas por la misma Liliana y Diana García para conseguir las anotaciones del triunfo a los minutos 70 y 85, respectivamente, en errores de las locales.

Por parte de San Luis intentó recuperar la posesión de balón con el ingreso de Carolina Zepeda en media cancha y buscando fortaleza a la ofensiva con Paola Montoya, Britany Cárdenas y Ramona Paredes, pero poco pudieron hacer; el equipo no andaba fino, totalmente desdibujado en sus líneas, carente de conjunción y de idea para contrarrestar a un rival que las dominó a placer, incluso sin poder ofensivo ya que no preocuparon a la portera Villeda, que tuvo un día de campo los 90 minutos, que al final terminaron con el 0-2 de las visitantes.

Sin problemas Diana Stephanía Pérez Borja, silbante central, que tuvo un trabajo limpio. Amonestó por Pumas a Mariela Jiménez y Rocío Álvarez; y de San Luis a Carolina Zepeda. Bien apoyada en las bandas por Sandra Ramírez y Paola Martínez.

LOS GOLES

0-1 MINUTO 70 (UNAM): En contragolpe por banda derecha desborda Diana Gómez y manda su centro, que recibe sola Liliana Rodríguez y coloca su disparo a la derecha de la portera Cintia Monreal.

0-2 MINUTO 85 (UNAM): Diana García recibió un pase bombeado, filtrado por el centro, que controló sola y disparó raso, ante la mala marca de las potosinas que se quedaron estáticas.ALINEACIONES

ATLÉTICO DE SAN LUIS: 1.- C. Monreal; 3.- P. Urbieta; 4.- K. García; 17.- E. Carmona; 19.- M. Vázquez; 5.- C. Hernández; 16.- P. Alemán; 18.- K. Resendiz (10.- P. Montoya 2T); 14.- I. Kasis (21.- R. Paredes 2T); 13.- E. Izaguirre (20.- B. Cárdenas 2T); 7.- D. Carrandi (8.- C. Zepeda 2T). DT. Rigoberto Esparza (MEX).

PUMAS DE LA UNAM: 12.- M. Villeda; 4.- D. Cagigas (2.- D. Delgado 2T); 14.- B. Quintos; 17.- D. Gómez; 29.- G. Álvarez; 7.- H. García (18.- L. Rodríguez 2T); 8.- D. Padilla; 10.- D. García; 20.- J. García (13.- P. Chavero 2T); 19.- E. Santamaría (25.- L. Herrera 2T); 30.- A. Guajardo (11.- M. Jiménez 2T). DT Ileana Dávila (MEX).

EL DATO

De tres enfrentamientos entre San Luis y UNAM en la Liga MX, todos los ha ganado Pumas.

PRÓXIMO PARTIDO

Atlas es el próximo rival del Atlético de San Luis en la jornada 11 el jueves 15 de octubre a las 10 horas en la Perla Tapatía.