Con auto renovado correrá Ricardo Cordero la Carrera Panamericana 2021

Del 15 al 21 de octubre se realiza la tradicional Carrera Panamericana en la que el potosino Ricardo Cordero, actual tricampeón, buscará ceñirse su cuarta corona de tan importante evento del rallismo.

Por tal motivo realizó la presentación de la nueva imagen que tendrá el auto con el que correrá, llamado "El Malditillo" con el que se ha proclamado tres veces monarcas de este magno evento, y espera que en este 2021 lo refrende con un título más, pues el es favorito para campeonar.

Se renovó la imagen y todo lo mecánico en el auto "El Malditillo" que fue presentado. / Cortesía Ricardo Cordero.

Al develar el auto, se observa un diseño más fresco y asemeja a la imagen que el equipo GHR Motorsport viene manejando en todos sus autos de carrera, lo cual le da un estilo más llamativo y que gusta a la gente.

“Emocionado y con ganas de empezar a recorrer la República Mexicana a bordo de "El Malditillo", un auto que no solo me ha dado victorias si no también experiencias. El diseño ya se adaptó a la imagen de todos los autos de GHR Motorsport, la característica boca de tiburón con los dientes y los colores rojo, blanco y negro que le dan carácter y elegancia le sientan muy bien. Para el trayecto me siento preparado, acabamos de ser campeones del nacional y eso me motiva, mi navegante michoacano Marco Hernández también se encuentra listo por iniciar el camino, sin duda, una competencia muy reñida, pero con la esperanza de salir campeones por cuarta vez y obtener un título más", palabras del piloto potosino de rallies.

Agregó que esta edición será especial tanto para Marco como para él, pues la dedican a Efraín Vega (+) de control dinámico de masas del equipo, quien recientemente falleció, siendo él quien creó a "El Malditillo"

En cuanto a la Carrera Panamericana 2021, arranca el 15 de octubre en Oaxaca, para de ahí seguir por Veracruz, CDMX, Morelia, Aguascalientes, Durango, Parras y culminar el día 21 en Saltillo.

EL DATO

Efraín Vega (+) fue el creador de "El Malditillo", quien falleció este año

