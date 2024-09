Competir en Juegos Olímpicos, una inolvidable experiencia: Jorge Iga

Jorge Iga César, el nadador potosino que representó a México en los Juegos Olímpicos Paris 2024, afirmó que fue un hecho que jamás olvidará, luego de tanto sacrificio y detalló que siempre los sueños se cumplen y para ello hay que estar preparado.

En entrevista con la prensa nacional, luego de participar en la edición 40 del Congreso Internacional de Natación y Fitness Nelson Vargas 2024 del 30 de agosto al 1º de septiembre en la CDMX, donde le fue entregado un merecido reconocimiento por su participar en Paris 2024, detalló lo que significó para él estar en una Olimpiada.

“La verdad que fue una experiencia muy agradable, el estar rodeado de los mejores atletas del mundo es algo que te llena mucho y el saber que tú estás allí con ellos, es enriquecedor y motivante para uno como parte de esa comunidad. Algo la verdad increíble el ser parte de esa elite mundial y caminar aun lado de figuras que son las máximas ganadoras de su deporte, y eso te hace entender más el deporte en sí, y es algo que pasa a ser historia como ser humano que eres.

Cortesía / Academia Nelson Vargas

De las competencias, pues es algo impresionante, una alberca rápida, con un escenario impactante y asistencia promedio diaria de 17 mil espectadores. Se sentía el rugir de todos cuando apoyaban a sus países. Pero quizás lo más bonito fue el hecho de vivirlo, de estar allí compitiendo y compartir un sueño hecho posible junto a mi familia que me acompañó a París, más la gente que me fue apoyar, primos, mi novia y su familia.

Esto no es nada más mío, es una labor de equipo, ellos fueron parte de eso con su apoyo económico, moral y espiritual, sin olvidar el trabajo de mi equipo multidisciplinaria, además de mi compañero nadador Miguel (De Lara), con quien estuve pegado estos dos últimos años, viviendo este sueño de poder primero calificar y luego estar en unos Juegos Olímpicos. Ambos pudimos nadar allí junto a los mejores y creo que para los dos fue un hecho inolvidable”, agregó.

De los consejos que le da esas nuevas generaciones que sueñan con un Mundial o una Olimpiada, Iga César les dijo: “Nunca dejen de prepararse, de entrenar y entrenar si su sueño es alto. A veces las cosas no saldrán, porque no siempre triunfas en una competencia, pero el hecho de competir, de estar allí peleando con los mejores, te da frutos tarde que temprano. Lo que quiero decir es que debes estar preparado para ese momento, porque si se te presenta, y quizás sea una vez en la vida, y tú no estás apto para tomar esa responsabilidad de alcanzar la cima y ser mejor, te quedas estancado, debes siempre armarte de conocimientos, de mejores estrategias, de entrenar a tope y siempre mirando hacía lo más alto.

A pesar de que yo no di las marcas para Juegos Olímpicos de Río o Tokio, nunca dejé de mirar a lo alto y seguir allí luchando. Más de diez veces estuve cerca, muy cerca, y ya cuando pensaba que no se daría logré dar las marcas para París, por lo que era mi momento y lo pude tomar cuando mejor preparado estaba luego de tantos éxitos y fracasos que tuve en el camino. Por ello les puedo decir, con experiencia propia que nunca descarten alguna competencia, de todo se aprende y sirve para el futuro”, apuntó.

Cortesía / Academia Nelson Vargas

Por último, sobre el Congreso al que fue invitado, el potosino detalló: “El hecho de tener algo así en nuestro país es algo fundamental, porque es importante que los entrenadores tengan una constante capacitación, que como industria del deporte que es la natación, se conozca que es lo más nuevo que se está haciendo en el mundo, cómo piensan los actuales entrenadores y estudiosos de la materia, qué tecnologías se están utilizando, por lo que si queremos en México evolucionar y estar con la visión de ser mejores, debemos apoyar y participar en eventos es extremadamente importante.

De toda las personas se puede aprender un poco, sean olímpicos o no, el compartir conocimientos al final es enriquecedor. Y no solo los entrenadores deben participar, también los deportistas que es la material primera”, finalizó.

EL DATO

Jorge Iga César compitió en dos pruebas de natación en Juegos Olímpicos Paris 2024.