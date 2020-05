Compañeras de equipo y escuela recuerdan a Daniela Lázaro (+)

Gran consternación causó en el medio futbolístico el fallecimiento de Daniela Lázaro Ducoulombier (+), jugadora del Atlético de San Luis femenil, de quien sus compañeras de equipo y de escuela la recuerdan con gran estima por ser una buena chica, apasionada, entregada y creativa.

Daniela siempre fue buena estudiante cuando cursó en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, ITESM, Campus San Luis Potosí, además de gustarle las artes plásticas (dibujo) y sobretodo el futbol.

Martín Báez Torres | El Sol de San Luis

Deportes FGE descarta comisión de delito en caso de deportista fallecida

En un video de cinco minutos de duración de marzo de 2018 elaborado por el mencionado Instituto, Lázaro Ducoulombier en ese entonces estudiante de preparatoria, comenta muy sonriente sobre el hecho de que sus maestros siempre le pedían mucho la autogestión, aspecto que trabajó mucho y que le dio mucha seguridad en todo lo que desarrollaba, desde lo académico hasta lo deportivo.

Algunas de las escenas de la grabación muestran a Daniela disfrutando momentos de recreación con sus amigos y amigas, y habla sobre lo que le dejó su pasó por el ITESM, "principalmente el trabajar en equipo, esto lo pasé al futbol donde si no haces conjunto no sales adelante, eso me llevo del Tec", afirma.

También la parte futbolera no pasa desapercibida en el video, con los logros obtenidos con el equipo femenil del Instituto, con gran aporte de Daniela para alcanzar los objetivos.

Local Convivencia obligada puede afectar a familias potosinas: IMES

Vivian Rentería Balch, directora del Programa Bicultural de la División de Preparatoria, le dedicó unas palabras: "Daniela, felicidades por todo lo que has logrado en la prepa, siempre le sacas jugo a todo lo que tienes, eres una persona muy comprometida y responsable, y a pesar de que el futbol y el arte son tus pasiones, nunca descuidaste tus materias. Felicidades y que vengan más éxitos en tu vida".

Al igual que ella, su entrenador de futbol comentó que en ese paso por la preparatoria mejoró mucho su juego hasta llevarla a ser capitana y líder del equipo femenil con el número 15 en los dorsales, pues todas las respetaban y las querían porque se entregaba al máximo.

Lo mismo externaba su hermana y compañeros de generación y de salón, la catalogaban de gran amiga, activa, entregada, apasionada, artística, buena, divertida y muy sonriente.

Local Diputadas exigen cese a la violencia contra las mujeres

Cabe mencionar que Lázaro Ducoulombier como apasionada que era del futbol y por sus grandes cualidades, cuando se creó el Atlético de San Luis femenil, decidió probar suerte y entró a la Academia y posteriormente fue llamada al primer equipo para la temporada 2019-2020, surgiendo el sueño de un posible debut profesional.

Lamentablemente en octubre del año pasado, la ex médico del equipo femenil, Saida Abud, informó al club que Daniela Lázaro había sufrido una ruptura de ligamento cruzado anterior y posterior, en uno de los entrenamientos del club, por lo que tuvo que parar la actividad varios meses y empezar con rehabilitación, de la cual estaba saliendo en estos últimos meses, por lo que quizás por ello no había sido tomada en cuenta para hacer su debut en la Liga MX Femenil, en este Clausura 2020 que tuvo que suspenderse por la pandemia del Covid-19.

Hoy sus compañeras de equipo la recuerdan como un gran elemento, siempre entregada en los entrenamientos y como persona, llena de alegría y optimismo. Lamentablemente su sueño de debut en el futbol de paga, ya no se dará pero saben que desde donde esté siempre llevará los colores del equipo y les mandará a todas buena vibra.