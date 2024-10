¿Cómo prepararse para correr la 5ta Carrera Atlética El Sol de San Luis?

Si no practicas el atletismo, pero te interesa entrar al mundo del running, es importante conocer aspectos importantes que te pueden dar un mejor y mayor rendimiento. Y si vas a correr los 10K el próximo 8 de diciembre en la 5ta Carrera Atlética El Sol de San Luis, aquí te damos algunos tips para que llegues bien preparado.

Según las hermanas Areli y Estefanía Bermúdez, entrenadoras personales y coaches de running certificadas, mundialistas de duatlón y atletas desde hace más de 20 años, deben tomarse en cuenta 4 aspectos importantes para correr la distancia de 10 kilómetros.

1.- No haga mucho demasiado rápido: No intenten correr de golpe muchos kilómetros, pues descompensarte o traer lesiones al no estar acostumbrado el físico a una distancia mayor a la acostumbrada. 2.- Respetar los tiempos: No forzar un plan de entrenamiento programado, hacer las cargas físicas de acuerdo a lo planeado, de lo contrario en lugar de ver una mejorar, traerá un retroceso.

Archivo / El Sol de San Luis

3.- Agregar otra forma de cardio: Además de correr como entrenamiento, puedes entrenar tu sistema cardiovascular ya sea con una sesión de natación, ciclismo o gimnasio, sin cargas fuertes y por varios minutos, no muchas horas, así vas agarrando la condición necesaria. 4.- Calentamiento y estiramiento: Son importante en un plan de entrenamiento, antes y después.

En cuanto a un plan de entrenamiento para un 10K lo ideal es que sean 8 semanas para llegar bien preparado, pero en caso de acercarse la carrera, mínimo deberán entrenar por 5 semanas, con tres días a la semana, tres sesiones ligeras y una más prolongada, con tres días de descanso. Por lo que aún estás a tiempo.

Por otra parte, es importante también que tomes en cuenta lo que debes comer antes y después de correr los 10K de El Sol de San Luis. Estefanía Bermúdez comentan, que en el almuerzo y cena procurar un plato de pasta con salsa baja en grasa y un jugo de frutas de preferencia. Ya el día de la carrera, consumir una hora y media o dos horas antes, leche o yogurt, pan blanco o fruta. Evitar el melón, alimentos con fibra, comida con mucha grasa o grandes cantidades de proteínas.

Posterior a la carrera, no intenten comer de golpe cosas pesadas, ingiere primero alguna fuente de carbohidratos como fruta (plátanos, naranja), galletas, barra de cereal. Ideal comer después de una hora o dos a la carrera.

Y por último, ¿qué se debe tomar antes y después de correr los 10 kilómetros. Areli Bermúdez explica que, un día antes de correr, tomar 10 a 12 vasos de agua para que la orina sea transparente; dormir al menos 8 horas; estar descansado y no ejercitarse un día antes; no ingerir bebidas alcohólicas ni cafeína.

El día de la carrera, tomar dos vasos de agua 15 minutos antes del arranque, y así puedes comenzar a hidratarte a los 20 o 30 minutos de iniciar el evento. Durante la carrera toma agua o bebida energética en pequeñas cantidad; nunca esperar a tener sed y evitar tomar grandes cantidades de un solo golpe. Posterior a la carrera es ideal consumir una bebida hidratante o energizante.

Así que prepárate e inscríbete con antelación a la 5ta Carrera Atlética El Sol de San Luis, este mes de octubre con preventa a 350 pesos, en el edificio de esta casa editorial y en los puntos de Tu Tiempo a Tiempo.

EL DATO

Disfruta 10 kilómetros en el centro histórico de la ciudad el próximo 8 de diciembre.