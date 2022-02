Comenzó la etapa estatal de los Juegos Nacionales Conade

Más de mil deportistas del estado comenzaron la etapa estatal de los Juegos Nacionales CONADE 2022 en las disciplinas de futbol, atletismo, voleibol de sala, bádminton, ajedrez y basquetbol en los diferentes centros deportivos en el estado.

La pista del CEDETARD “Plan de San Luis” es el escenario de las pruebas de atletismo en las categorías Sub 16, Sub 18 y Sub 20 femenil y varonil con deportistas de la capital del estado y de los municipios del interior participantes.

Cortesía | Instituto Deportivo Potosino (INPODE)

El Auditorio “Miguel Barragán” es sede del baloncesto, las canchas del CDETARD son escenario para el voleibol en ambas ramas; el pabellón de gimnasia recibe a las competencias de bádminton; en el hotel sede se efectúan las competencias de ajedrez.

Cortesía | Instituto Deportivo Potosino (INPODE)

Y a partir de este sábado darán inicio las actividades de voleibol de playa en el Centro Acuático Tangamanga; el boxeo en la Unidad Deportiva “José López Portillo”; el futbol continuará ahora en el campo número uno de la Unidad “Adolfo López Mateos”; el beisbol en el Parque Tangamanga I; el softbol en la Unidad “Adolfo López Mateos” y el basquetbol 3 por 3 en las canchas externas de la Unidad Deportiva “Adolfo López Mateos”.

Cortesía | Instituto Deportivo Potosino (INPODE)

Con estas eliminatorias surgirá la Selección de San Luis Potosí que participará en la fase Regional de los Juegos Nacionales CONADE 2022 en fechas por confirmar.

