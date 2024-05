Colombiano Johan Colon, campeón de la Clásica León – SLP

La fuga que protagonizó durante 30 kilómetros rindió frutos para el colombiano Johan Colon, al proclamarse campeón de la Clásica Ciclista León – San Luis Potosí 2024, misma que resultó de gran nivel y con la participación de más de 70 pedalistas.

La salida fue en la capital cuerera y meta frente al Cobach ubicado en la entrada a San Luis Potosí, en la carretera a Guadalajara, donde se dieron cita buen número de personas, a pesar del calor de más de 30 grados centígrados.

Fotografías Cortesía / Sport Slp

“Fue una carrera muy dura, con mucho calor, desgastante, que nos llevó al límite la verdad. Esta victoria fue gracias a mi equipo que me dio la confianza. No conocía mucho la ruta y la bajada fue difícil, pero con la ventaja que llevaba pude bajar un poco el ritmo y ya en plano apretar para lograr el triunfo al que le dedico a mis patrocinadores, a los mexicanos que me han arropado desde que llegué, en especial al Tenis Star que fue el primero que me dio la oportunidad de correr en México”; afirmó el colombiano después de cruzar la meta, luego de correr más de 3 horas 15 minutos, tiempo extraoficial.

Cabe mencionar que faltando 30 kilómetros se despegó del grupo puntero Colon y solo Santiago “Firu” Rojas lo siguió, aunque el pedalista mexicano no aguantó el ritmo del sudamericano y tuvo que conformarse con el segundo puesto. “La verdad que me veía peleándole la victoria al colombiano, pero estuvo muy desgastante, el calor hizo mella y nos pasó factura. Afortunadamente logramos llegar en segundo sitio que es bueno y motivante”, comentó.

Al final se premió a los primeros 20 lugares con premios en efectivo, al igual que a los ganadores de las dos metas volantes, la primera en Ojuelos que se llevó José Alfredo Aguirre Infante, y segunda en Villa de Arriaga para Jesús Antonio Santoyo.

Los resultados oficiales fueron: 1.- Yohan Colón, Orgullo Paisa, Colombia; 2.- Santiago Rojas – Crisa, SLP - México; 3.- Paul Muñiz, Petrolike Force; 4.- Juan Manuel Barbosa, equipo Orgullo Paisa, Colombia; 5.- Salvador Castro – Balbaneras Zacapu; 6.- Olaf González – Crisa; 7.- Diego Gálvez – Tenis Stars Gto; 8.- Jesús Ortiz Frausto- Balbaneras Zacapu – Michoacán; 9.- Luis Francisco Villa – Crisa; 10.- Heriberto Quiroz – Tenis Stars Gto.

EL DATO

El Mejor Potosino fue Oscar Barrera del equipo Crisa, quien recibió premio en efectivo y jersey.