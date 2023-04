Cocciaretto es la reina del WTA 125

Trepidante final regalaron a los aficionados potosinos, que llenaron el estadio de tenis del Club Deportivo Potosino las italianas Elisabetta Cocciaretto y Sara Errani, con triunfo para la primer por dos sets a uno, para proclamarse campeona de la primera edición del WTA 125 San Luis Potosí Open 2023.

En 2 horas 27 minutos la sembrada número uno del torneo y 49 del mundo, venció por 5-7, 4-6 y 7-5, a la 99 del mundo y finalista de Roland Garros 2012.

Está fue la cuarta victoria de Cocciaretto, nacida en Ancona, sobre la oriunda de Bolonia, puesto que se habían enfrentado en tres ocasiones anteriores en arcilla.

"Es mi segundo título en México y creo que me sienta bien jugar acá. Hoy me enfrente a mi amiga y compatriota Sara, que es un ejemplo para todas las tenistas, y la verdad no fue fácil. Tiene mucha experiencia y me complicó en ciertos momentos", declaró al final del partido con un español muy entendible.

El partido tuvo altibajos para ambas jugadoras, en el primer set hubo nueve rompimientos de servicio y durante el partido fueron un total de 19.

El tercer set resultó dramático, empate a 4 juegos y Cocciaretto con su servicio tuvo triple punto para campeonato, al ponerse 5-4, pero no lo pudo cerrar, y le rompió el servicio una incansable Sara para igualar 5-5.

Tocó el turno de sacar a Elisabetta y lo ganó para el 6-5. Y cuando Sara podía mandarlo a la muerte súbita, salió a relucir lo mejor de ambas, regalando jugabas de primer nivel, que pudieron de pie a los aficionados, que hasta la ola hubieron y se mantuvieron al filo de la butaca.

Fue hasta el quinto punto para campeonato que Elisabetta Cocciaretto logró con un tiro al fondo doblegar a su compatriota para el 7-5 y así ceñirse la corona de campeona, para los libros de la historia al ser la primera.

Sara Errani al final reconoció la derrota y con lágrimas en los ojos agradeció a su staff y a su familia que la apoya desde lejos.

Así cayó el telón del torneo, con la ceremonia de premiación y clausura, recibiendo sus trofeos la campeona y finalista de manos de los organizadores.