Coach de Santos del Potosí reconoce mal juego del equipo

El coach de Santos del Potosí, Manolo Cintrón reconoció el mal juego que hizo su equipo en los dos partidos que tuvieron contra los Halcones de Xalapa en el auditorio Miguel Barragán y que los hicieron caer posiciones en la clasificación de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional luego de seis partidos jugados.

El entrenador de los potosinos destacó que sus jugadores de banca no fueron tan brillantes como en otras ocasiones; además de qué la puntería es un tema en donde han fallado y eso les ha costado los partidos.

“Yo pienso que ofensivamente hemos dejado muchos tiros y creo que ofensivamente no están fluyendo, empezamos 10-0 el juego y de ahí no pudimos volver, pienso que tenemos grandes problemas en esos últimos dos partidos la bola no ha entrado y hemos ejecutado muy mal ofensivamente”, comentó.

Ahora viene una serie contra los Soles, a jugarse en Mexicali, un equipo que no las trae consigo en este arranque de temporada por lo que es el momento de despertar en la LNBP, “tenemos que subir nuestro nivel para poder competir con todos de esta Liga”, señaló Cintrón.

