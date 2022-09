Club Lagartos Off Road celebrará su sexto aniversario en Ahualulco

Será en el municipio de Ahualulco, donde el club Lagartos Off Road estará celebrando su sexto aniversario de fundación, evento que se estará realizando los días 16, 17 y 18 de septiembre, con diferentes actividades programadas en un ambiente familiar, donde estarán tomando parte equipos de diversos puntos del país.

El club más grande de Jeeps en San Luis Potosí se trasladará por primera vez al municipio de Ahualulco para esta celebración en donde recordarán a los fundadores quienes iniciaron con vehículos pequeños y ahora cuentan con unos verdaderos “monstruos” los cuales estarán presentando en esta ocasión.

Entre las actividades programadas para este fin de semana se encuentra una tarde-noche de recepción en este municipio, con una verbena popular, que estará amenizada por un jaripeo-baile, esto será el viernes 16 de septiembre.

Carlos Ventura | El Sol de San Luis

Para el sábado 17, se tiene programado realizar una ruta para autos stok, mismo que estará arrancando en la cabecera municipal de Ahualulco a las 9:00 horas y que tocará diferentes comunidades de esta entidad, recorrido que estará finalizando alrededor de las 17:00 horas.

El evento estelar se tiene listo para el domingo 18, en una ruta para jeeps modificados donde los pilotos pondrán a puebla sus plazas, en una pista ubicada rumbo a la salida a Charcas en el entronque Bocas.

Se espera la visita de 150 jeeps procedentes de entidades como Monterrey, Celaya, Ciudad de México, Guanajuato, Zacatecas y San Luis Potosí; contando con la participación de equipos como Raptors Off Road 4x4, Escuadrón Tortugas Todo Terreno, Nahuales Off Road, AMG Off Road SLP, Club Comandante 4x4, entre otros.

Carlos Ventura | El Sol de San Luis

El ayuntamiento de Ahualulco ya tiene el trazado listo con terrenos completamente aptos para esta competencia que se llevará a cabo el fin de semana, además se les brindará apoyo en materia de seguridad, así como también todas las comodidades para que los visitantes acudan a este evento.

“Es un honor de tener al club Lagarto en el municipio, la gente está entusiasmada y sabemos que es una gran derrama económica para todos los habitantes, Ahualulco se conforma por el 80% de comerciantes, entonces hay que impulsar más el comercio”, comentó el alcalde José Ignacio Mendoza.

Además de las autoridades de este municipio invitaron a las diferentes actividades que se van a tener entorno al sexto aniversario de Lagartos, ya que además habrá la tradicional gastronomía para que sus habitantes la disfruten en la comunidad de Cerrito de Rocas.