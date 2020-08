Cintia Monreal exitosa dentro y fuera de las canchas

No solo Cintia Monreal es exitosa en el terreno de juego, como portera titular del Atlético de San Luis, sino también en su formación académica, pues esta semana defendió exitosamente su tesis, al recibirse como doctora en Ingeniería Mecánica con opción terminal en termofluidos en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

Como profesional que es, apenas el pasado lunes 24 la observamos a través de la pantalla de televisión defender el arco de las Atléticas ante el América, allá en el campo Centenario de Coapa, partido que finalizó con triunfo de las águilas por 3-2.

Para luego un par de días después dejar los arreos futboleros y ponerse sus mejores galas para defender ahora en el plano académico, su tesis para doctorarse. Y en este renglón vaya que logró no dejar pasar ninguno de los "disparos" de los maestros que la cuestionaron, para salir avante de su compromiso y ganarse el título de Doctora de la Máxima Casa de Estudios Potosina, en la cual también ejerce su otra pasión, la de ser docente universitaria.

"Pues era un pendiente que tenía y que ahora alcanzada esta meta me quita un peso de encima, porque no es fácil combinar los estudios, docencia y deporte, pero aproveché bien la cuerentena para terminar mi tesis y poder presentarla, luego de que estudié mecatrónica y cuando me gradué elegí mecánica de fluidos y me gustó muchísimo, por lo que buscando en los posgrados, encontré la materia de termofluidos, entonces me metí a ese posgrado, logré terminar la maestría y ahora el doctorado", comenta Monreal Jiménez pasado su examen.

Ahondó que las cosas se le han dado en lo deportivo y académico porque ha podido tener suerte en los tiempos, "el entrenar por la mañana y a veces en la tarde lo he podido hacer porque las clases que imparto y las que tomó son en otros horarios, y aunque si es un desgaste enorme, lo que hago me encanta tanto en lo deportivo como en lo de estudios, y eso hace que las cosas se den de una manera positiva".

Cabe mencionar que son pocos los futbolistas que logran a la par de jugar futbol profesional terminar una carrera universitaria, hecho que para Cintia era importante, pues las futbolistas no reciben los mismos sueldos que los varones, la paga es mínima en la Liga MX Femenil a comparación que la Liga MX, de ahí que hay que prepararse para el futuro ya que la carrera de un futbolista no es muy longeva a comparación de otras disciplinas.

"Si era importante cerrar este proceso de estudios en mi vida, pues será lo que ejerza en el futuro, por lo que aprovecho para agradecerle en especial a mi papá y mamá porque me han apoyado mucho en esta etapa de mi vida, así como la doctora Heidi quien es mi coasesora, quien me echó la mano con algunas clases que me tocaba impartir y que por los partidos de futbol no podía dar; pero en fin, todos quienes de alguna u otra forma estuvieron conmigo, les agradezco mucho su apoyo", enfatizó.